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Rögar kapağı hırsızlığına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 08:36 | Son Güncelleme

Kırklareli ve Tekirdağ'da rögar kapaklarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli ve Tekirdağ'da rögar kapaklarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde 26 rögar kapağı çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde de rögar kapağı hırsızlığına karıştığını tespit ettiği F.K, U.G, G.M. ve E.Ç'yi düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı.

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. ve U.G, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine şüpheli G.M. ve E.Ç, yeniden gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı hırsızlık rögar

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