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Rögar kapağı kazası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 15:48 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, üzerinden geçtiği rögar kapağının oynaması nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, otomobile çarptı.

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, üzerinden geçtiği rögar kapağının oynaması nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, arkasında oturan kardeşi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde, Akyazı Ada Caddesi'nde meydana geldi. Onur Acar, yolda üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden oynayınca, yönetimindeki 54 ABC 461 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Savrulan motosiklet, Harun Balkan yönetimindeki 14 LF 983 plakalı otomobile çarptı. Onur Acar ve motosiklette arkasında oturan kardeşi Ercan Hüseyin Acar yola savruldu. Onur Acar ve Ercan Hüseyin Acar, 112 Acil ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Acar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Onur Acar'ın ehliyetinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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