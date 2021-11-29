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Rögar kapağına çarpan araç takla attı!

29.11.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal'da alkollü olduğu öğrenilen hafif ticari araç sürücüsü, rögar kapağına çarparak takla attı. Aşırı sürat yaptığı öğrenilen sürücü, kazadan yaralı olarak kurtulabildi.

Rögar kapağına çarpan araç takla attı!

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 03.30 sıralarında Kartal Yakacık Caddesi Gazi Yücel Sokakta meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen Yücel Sağ idaresindeki hafif ticari araç, yol kenarındaki rögar kapağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı.

TAKLA ATAN ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada sürücü otomobilde sıkışarak yaralanırken yolcu koltuğundaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahaleden sonra yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polislerin yaptığı alkol testinde araç sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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