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  4. Rögar kapağını çalan hırsızlar yakalandı

Rögar kapağını çalan hırsızlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, sokak aralarında bulunan rögarların kapaklarını çalan 2 kişi yakalandı.Alınan bilgilere göre, ilçenin Kışla ve Selahaddin Eyyubi mahallelerinin sokak aralarında bulunan rögar kapaklarının çalınması üzerine Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Rögar kapağını çalan hırsızlar yakalandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, sokak aralarında bulunan rögarların kapaklarını çalan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Kışla ve Selahaddin Eyyubi mahallelerinin sokak aralarında bulunan rögar kapaklarının çalınması üzerine Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, tespit ettiği 2 kişiyi takibe aldı. Şahıslar, çaldıkları rögar kapaklarıyla birlikte yakalandı.
Hırsızlık zanlıları, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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