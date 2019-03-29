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Rögar kapağını kaldırırken kalp krizi geçirdi, felç kaldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.03.2019 23:57 | Son Güncelleme

Mardinli Şehmus Ökmen, rögar kapağını değiştirdiği sırada kalp krizi geçirerek felç kaldı.

Mardinli Şehmus Ökmen, rögar kapağını değiştirdiği sırada kalp krizi geçirerek felç kaldı. Yatağa bağımlı hale gelen Ökmen, malulen emekli olmak için yürüyemediğini ispatlamaya çalışıyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalıştığı sırada rögar kapağını değiştirirken kalp krizi geçiren Şehmus Ökmen, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 5 çocuk babası Ökmen, yapılan tedavilerin ardından hayatta kalmayı başardı fakat geçirdiği felç onu yatağa mahkum etti. Malulen emekli olmak için çalmadık kapı bırakmayan Ökmen, yürüyemediğini ispatlamaya çalıştı. Evini geçindiremez duruma gelen Ökmen, yetkililerden yardım bekliyor.
Yaşadıkları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan 54 yaşındaki Ökmen, çalıştığı sırada kalp krizi geçirdiğini, ardından da belden aşağısının tutmadığını söyledi. Malulen emekli olmak için engelli raporu almaya çalıştığını kaydeden Ökmen, il il, hastane hastane gezerek yürüyemediğini ispatlamaya çalıştığını dile getirdi. Ökmen, “2011 yılında taşeron olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri’nde çalışmaya başladım. 15 ay önce rögar kapağı değiştirirken kalp krizi geçirdim ve belden aşağımı hissetmiyorum. 5 kez heyete girdim, rapor vermiyorlar. Çocuklarımı okutamıyorum. Vatandaşlar yemek getirdikçe karnımız doyuyor. Çocuklarımın okumasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan çaresizliğimize bir umut olmasını istiyorum” dedi.
Şehmus Ökmen’in eşi Hanife Ökmen ise, büyük oğlunun üniversite sınavında 442 puan aldığını ama imkansızlıklar nedeniyle tercih yapıp okula gitmediğini söyledi. Ökmen, “Mardin’de engelli raporuna girdik, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yüzde 90 engelli iken yüzde 0 engelli raporu verdiler. Oradan Gaziantep’te hastaneye sevk ettiler. Orada da yüzde 60 çalışabilir raporu verdiler. Yatalak olduğu için hasta bezi raporumuz var. Tutunarak ayağa kalkıyor ama ayakta duramıyor. Yürümesi için koltuk değneği ve ayakkabı verdiler kullanamıyor, ayakları tutmuyor. Hastalığı her geçen gün ilerliyor, geçinemiyoruz, 15 aydır böyle. Heyete giriyoruz olmuyor. Mardin’de tüm branşlar rapor verdi, biri vermedi Diyarbakır’a sevk etti. Orada bir fizik ve nöroloji doktoru kalk ayağa dedi, kalkamıyorum dedi, doktor ben de vermiyorum o zaman dedi. Hastanelere gidecek aracımız yok. Bir kez oğlumun öğretmeni bizi hastaneye götürdü. Maddi durumumuz kötü, hiçbir gelirimiz yok. Bazen borç, bazen komşular yemek getirdikçe karnımız doyuyor, çaresiziz. Bir oğlum bu yıl üniversite sınavında 442 puan aldı ama babasının bu durumu nedeniyle tercih yapmadı ve okumayacağım diyor. Evlatlarımın okumasını istiyorum” diye konuştu.
16 yaşındaki Pınar Ökmen, 8. sınıfa kadar okuyabildiğini ve okulu bırakmak zorunda olduğunu ifade ederek, babasının sağlığına kavuşmasını ve okula gitmek istediğini söyledi.

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