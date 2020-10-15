HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rögar kapağının altından adam çıktı: Gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım

Rögar kapağının altından adam çıktı: Gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 14:21 | Son Güncelleme

Rize'de kaçırılmaktan korkup, gizlenmek için girdiği yağmur suyu kanalında kokudan etkilenerek yardım isteyince fark edilip, kurtarılan seyyar satıcı E.D.’nin, kanalda yaklaşık 1 kilometre ilerlediği ortaya çıktı. E.D.'nin kendisini kaçırmaya çalıştıklarını öne sürdüğü 3 kişi gözaltına alındı.

Rögar kapağının altından adam çıktı: Gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım

Olay, dün akşam saatlerinde Piriçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. 3 arkadaşı ile tartışan seyyar satıcı E.D., kaçırılıp öldürüleceğini düşünerek kaçtığı dere yatağından yağmur suyu kanalına girerek saklandı. Kanaldan ilerleyip denizden çıkmayı amaçlayan E.D., bir süre sonra koku nedeniyle kendisini kötü hissetmeye başladı. E.D., Cumhuriyet Caddesi'nde bir rögarı yumruklayarak yardım istedi. Sesleri duyan kestane satıcısının ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, rögarın kapağını açıp, E.D.'yi çıkardı. E.D., ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİLOMETRE İLERLEMİŞ

E.D.’nin, 1,5 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki yağmur suyu kanalında yaklaşık 1 kilometre ilerlediği ortaya çıktı. Rize Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından polise ifade veren E.D., arkadaşlarının kendisine bir şey yapmasından korktuğunu, bu nedenle kaçarak en yakındaki kanala girdiğini anlattı. E.D.’nin ifadesi doğrultusunda, polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

'GECE SABAHA KADAR KORKUDAN UYUYAMADIM'

Rögardan gelen sesleri duyarak ekiplere haber veren kestane satıcısı Mustafa Beşiktepe, o anları anlattı. Satış yaparken rögardan sesler duyduğunu anlatan Beşiktepe, “Birisi ‘İmdat’ diye bağırıyordu. Gittim, baktım, içeride biri vardı. ‘Kaçırdılar beni kurtarın’ diyordu. Hemen polis aradım. Sonra ekipler geldi ve adamı çıkardılar. Ben gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım” dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
7 yıl önce olan şey hayatını kabusa çevirdi... Derdi bitmiyor7 yıl önce olan şey hayatını kabusa çevirdi... Derdi bitmiyor
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Diğer Haberler
7 yıl önce kimlik fotokopisini kaybeden kadının başı dertten kurtulmuyor
7 yıl önce olan şey hayatını kabusa çevirdi... Derdi bitmiyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ülke genelinde koronavirüs deneti yapılacak
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Salda Gölü'ne 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu
Vali duyurdu! Salda Gölü'ne bisiklet yolu geliyor
İstanbul'da korkunç olay! Köprüden yola atladı
İstanbul'da korkunç olay! Köprüden yola atladı
Aracı alev alev yandı! Gözyaşlarına hakim olamadı
Aracı alev alev yandı! Gözyaşlarına hakim olamadı
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.