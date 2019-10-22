HABER

Rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 'çekçek' denilen araçla çöp toplayan kişinin, yol kenarındaki rögar kapağını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 'çekçek' denilen araçla çöp toplayan kişinin, yol kenarındaki rögar kapağını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorlu'da, sokaklardaki çöp konteynerlerinden 'çekçek' denilen araçla kağıt toplayan kişi, yol kenarındaki belediyeye ait rögar kapağını yerinden çıkararak, arabasına koyup, götürdü. Kapağın çalınma anları ise sokak üzerindeki iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolda giderken rögar kapağını fark edince duran kişinin, yerinden çıkardığı kapağı arabasına koyup, götürdüğü anlar yer alıyor.

PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
Eczaneden 25 bin liralık hırsızlık kameradaEczaneden 25 bin liralık hırsızlık kamerada
Kocaeli iki aile arasında silahlı çatışma: 7 gözaltıKocaeli iki aile arasında silahlı çatışma: 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.