Rögar kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı

Aksaray’da boş rögar kuyusuna düşen koyun, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Aratol Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koyunlarını otlatan Muzaffer Yerli, arazide bulunan boş rögar kuyusuna bir koyununun düştüğünü gördü. Bir süre kendi imkanlarıyla koyunu kurtarmaya çalışan Muzaffer Yerli, koyunu kurtaramayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, hemen kurtarma çalışması başlattı. Bir AFAD görevlisi iple indiği yaklaşık 4 metrelik kuyudan koyunu sağ salim çıkartarak kurtardı. Koyun sahibine teslim edilirken, vatandaşlar AFAD ekiplerine teşekkür etti.