Rögara düşen adam ayağından yaralandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde üzerinde mazgal demiriyle kaplı rögar çukuruna düşen adamın ayağı kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 53 yaşındaki Mustafa K. isimli şahıs evine gitmeye çalıştığı sırada kaldırım ile yol kenarı arasından geçen yağmur ve sel sularının rahat gitmesi için yapılan üzeri mazgal demiri ile örtülü rögar kanalın açık olan kısmını fark etmeyerek yaklaşık 1 metrelik kanalın içine düştü. Çevredekiler ve çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılan Mustafa K.’nın sağlık ekipleri tarafından ayağında kırık olduğu saptanarak tedavisi için hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

