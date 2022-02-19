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  4. Rögardan bir anda mavi su taştı, mahalleli tedirgin! 3 gündür devam ediyor... "Aşırı kötü bir koku var"

Rögardan bir anda mavi su taştı, mahalleli tedirgin! 3 gündür devam ediyor... "Aşırı kötü bir koku var"

19.02.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de mahallelinin tedirginlik yaşadığı bir olay meydana geldi. Rögardan bir anda taşan mavi suyun kötü bir koku yaydığı da belirtildi. Yaklaşık 3 gündür akan mavi suyun çevresinde tekstil, mermer gibi atölye ve fabrikanın bulunduğu öğrenildi. Mahalleli yaşanan bu duruma bir çözüm bulunmasını beklediklerini aktardı.

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi’nde çevresinde çok sayıda tekstil, mermer gibi atölye ve fabrikanın bulunduğu bir sokakta rögardan mavi su taştı. Etrafa kötü koku da yayan mavi suyun başka sokaklara akmaması için önüne topraktan set çekildiği görüldü. Çevrede bulunan çalışanlar ve mahalle sakinleri durumdan tedirgin olduklarını dile getirirken, akan mavi suyun ise kot atölyelerinden geldiği tahmin ediliyor.

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"AŞIRI KÖTÜ BİR KOKU VAR"

Uzun yıllardır o bölgede çalışan bir vatandaş, "Biz burada 7-8 senedir mermercilik yapıyoruz. Yağışlardan dolayı da oluyor taşma ama genelde kot yıkama firmalarının kanala verdiği sudan dolayı böyle sıkıntı yaşıyoruz. Hatta tuvaletlere drenaj koyuyoruz ki dükkanlarımızı su basmasın diye, yetkililerden buradaki kanalın bir an evvel düzeltilmesini istiyoruz. Kimyasal atık olduğu için aşırı kötü bir koku da var" (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi
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