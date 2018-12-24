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Rögarı taşlarla doldururken görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 14:13 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, belediyenin altyapı çalışması yaptığı mahalledeki rögarı taşlarla doldurdu.

KOZLUK (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Kozluk ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, belediyenin altyapı çalışması yaptığı mahalledeki rögarı taşlarla doldurdu. Olay anı cep telefonuyla görüntülenirken, Kozluk Belediye Başkanı AK Partili Veysi Işık, "İlçemizin her mahallesine eşit şekilde hizmet götürüyoruz. Herhalde hizmetlerimizi hazmedemedi" dedi.

Kozluk'un Şemdinağa Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi, belediye tarafından altyapı çalışması yapılan yoldaki rögarı çevreden topladığı taşlarla doldurdu. Durumun belediyeye bildirilmesiyle harekete geçen ekipler, rögarı temizledi. Olay cep telefonuyla görüntülendi. Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, belediye hizmetlerinin engellenmeye çalışılmasına tepki göstererek, "Kozluk'ta hizmeti her yere eşit götürüyoruz. Bu vatandaşla düşüncelerimiz aynı olmadığı için hizmeti engellemek amacıyla yeni yapılan rögarı taş doldurdu. Bir vatandaşın duyarlılığı üzerine cep telefonuyla görüntülemesiyle tespit edildi. Art niyetli, hizmeti engellemeye çalışıyor. Vatandaşlarımızın olayı belediyeye bildirmesi üzerine rögara atılan taşlar çıkarıldı. İlçemizin her mahallesine eşit şekilde hizmet götürüyoruz. Herhalde hizmetlerimizi hazmedemedi" diye konuştu.

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