Rohingyalar Myanmar'a dönmek istemiyor

Myanmar'dan hükümetin askeri operasyonları nedeniyle kaçarak komşu ülke Bangladeş'teki mülteci kamplarına sığınan Rohingya Müslümanlarını ülkelerine geri gönderme girişimi bir kez daha başarısız oldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilileri ve Bangladeş hükümetiyle görüşen bir grup mülteci, güvenlikleri sağlanmadığı ve vatandaşlık hakları güvence altına alınmadığı sürece Myanmar'a dönmek istemediklerini iletti.

Mültecilerin geri gönderilmesiyle ilgilenen Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi Halid Hüseyin, Çarşamba ve Perşembe günleri 221 aileyle görüştüklerini ve hiçbirinin dönmeye ikna olmadığını ifade etti. BM ve Bangladeş hükümeti gözetiminde mültecileri sınıra taşıyacak olan otobüslerin beklediği toplanma alanına hiç kimsenin gitmediğini aktaran Hüseyin, günün ilerleyen saatlerine kadar bekleyeceklerini söyledi.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina hükümetin mültecileri geri dönmeye zorlamayacağını ancak rızaları olduğunda gidebileceklerini söyledi.

2017'de yapılan anlaşma, Bangladeş hükümetinin verdiği 22 bin kişilik listeden Myanmar hükümetinin onayladığı 3 bin 450 Rohingya'nın ülkelerine geri dönmelerine imkan tanıyordu.