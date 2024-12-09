Rojbin Erden ve Bertan Asllani ödül aldı! Damla Sönmez "Başka bir karar vermeye şansımız yoktu" deyince...

Altın Kelebek Ödülleri bu sene de ses getirdi. Ödül gecesinde en iyi dizi çifti seçilen Rojbin Erden ve Bertan Asllani çiftinin ödülünü anons eden Damla Sönmez’in açıklamaları sosyal medyada olay oldu.

Damla Sönmez konuşmasında "Halk oylamasından da yani böyle denizleri yararak geldi bize, çok da şansımız yoktu açıkcası jüri olarak başka bir karar vermeye..." ifadelerini kullandı.

Bu konuşma sosyal medyada çok kez paylaşıldı ve Altın Kelebek jüri üyeleri tarafından istenmeyerek ödül verildiği şeklinde yorumlandı.

Sosyal medyada "Halk oylaması el mecbur mu demiş", "Hiç utanmadınız mı ya?", "Bu ne biçim konuşma", "Sahte hesapla oy mu toplandı?", "Ödül töreni değil günah çıkarma seansı" tepkileri geldi.

EN İYİ DİZİ DE TEPKİ ÇEKTİ!

Gecede Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka'nın yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan İnci Taneleri de "En iyi dizi" ödülünü aldı. Ancak sosyal medyada bu karar da 'torpil' iddialarını beraberinde getirdi.