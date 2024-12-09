MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rojbin Erden ve Bertan Asllani ödül aldı! Damla Sönmez "Başka bir karar vermeye şansımız yoktu" deyince...

Rojbin Erden ve Bertan Asllani ödül aldı! Damla Sönmez "Başka bir karar vermeye şansımız yoktu" deyince...

09.12.2024 08:55
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

İçerik devam ediyor
Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.12.2024 08:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Kelebek ödül töreninde en iyi dizi çifti Rojbin Erden ve Bertan Asllani çifti oldu. Yabani dizisi oyuncularını anons eden Damla Sönmez'in sözleri ise dikkat çketi.

Altın Kelebek Ödülleri bu sene de ses getirdi. Ödül gecesinde en iyi dizi çifti seçilen Rojbin Erden ve Bertan Asllani çiftinin ödülünü anons eden Damla Sönmez’in açıklamaları sosyal medyada olay oldu.

Damla Sönmez konuşmasında "Halk oylamasından da yani böyle denizleri yararak geldi bize, çok da şansımız yoktu açıkcası jüri olarak başka bir karar vermeye..." ifadelerini kullandı.

Bu konuşma sosyal medyada çok kez paylaşıldı ve Altın Kelebek jüri üyeleri tarafından istenmeyerek ödül verildiği şeklinde yorumlandı.

Ekran görüntüsü 2024-12-09 090501

Sosyal medyada "Halk oylaması el mecbur mu demiş", "Hiç utanmadınız mı ya?", "Bu ne biçim konuşma", "Sahte hesapla oy mu toplandı?", "Ödül töreni değil günah çıkarma seansı" tepkileri geldi.

Ekran görüntüsü 2024-12-09 084921

EN İYİ DİZİ DE TEPKİ ÇEKTİ!

Gecede Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka'nın yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan İnci Taneleri de "En iyi dizi" ödülünü aldı. Ancak sosyal medyada bu karar da 'torpil' iddialarını beraberinde getirdi.

Altın Kelebek'te en iyi diziye tepki yağdı! Torpil iddiaları... Altın Kelebek'te en iyi diziye tepki yağdı! Torpil iddiaları...

İlginizi Çekebilir

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

 Çok rahat, sıcacık tutuyor, su geçirmiyor!

Çok rahat, sıcacık tutuyor, su geçirmiyor!

 Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

 Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

 Çok satanlarda bir numara! Sony Playstation 5 indirime girdi

Çok satanlarda bir numara! Sony Playstation 5 indirime girdi

 Bu ürünler yok satıyor! İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Bu ürünler yok satıyor! İşte çok satanlar listesinin yıldızları

 TEMU'dan alınabilecek bütçe dostu kışlık aksesuarları sizin için seçtik

TEMU'dan alınabilecek bütçe dostu kışlık aksesuarları sizin için seçtik
Anahtar Kelimeler:
Damla Sönmez Altın Kelebek Ödülleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir kahreden haber daha! Artvin'de heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bir kahreden haber daha! Artvin'de heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Isparta'da askeri helikopter düştü! Acı haber geldi: Şehitlerimiz var

Isparta'da askeri helikopter düştü! Acı haber geldi: Şehitlerimiz var

Hatay'da kuyruklar uzuyor: Ellerinde valiz, yüz ifadeleri dikkat çekici

Hatay'da kuyruklar uzuyor: Ellerinde valiz, yüz ifadeleri dikkat çekici

Asgari ücret maratonuna saatler kala iki bakan rest çekti: Asla izin vermeyeceğiz

Asgari ücret maratonuna saatler kala iki bakan rest çekti: Asla izin vermeyeceğiz

Eşinin 1 bileziğini bozdurup kurdu! Şimdi yanında 750 kişi çalışıyor

Eşinin 1 bileziğini bozdurup kurdu! Şimdi yanında 750 kişi çalışıyor

Barış Alper Yılmaz'dan arkadaşlarına mesaj!

Barış Alper Yılmaz'dan arkadaşlarına mesaj!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.