Rojbin'in yürümesi için 120 bin liraya ihtiyaç var 

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da yaşayan doğuştan kalça çıkığı bulunan ve sol bacağı diğerinden kısa olan Rojbin Çelik (22), bugüne kadar 15 ameliyat geçirdi. Sağlık meslek lisesi mezunu Çelik, babası iflas edince tedavi masraflarını karşılayamaz oldu. Kemik erimesi de başlayan Çelik'in, acılarından ve koltuk değneklerinden kurtulup, hemşirelik hayalini gerçekleştirmesi için 120 bin TL'ye ihtiyaç var.

Kalça çıkığı rahatsızlığıyla dünyaya gelen Rojbin Çelik, sol bacağı sağ bacağından daha kısa. Bugün kadar 15 ameliyat geçiren Çelik, yaşadığı tüm zorluklara rağmen 3 yıl önce sağlık meslek lisesinden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından bir hastanede çok sevdiği mesleği hemşirelik alanında staj yapan Çelik, bugün en büyük hayali yürümek olduğunu söyledi.

İnşaat işleriyle uğraşan babası iflas edince Çelik'in ailesi kızlarının ameliyat ve ilaç masraflarını karışlayamaz hale geldi. Günlük ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü annesinin yardımıyla karşılayan Çelik'e İzmir'de tedavi gördüğü özel hastanedeki doktoru tarafından bir dizi ameliyat sonrası yürüyebileceği söylendi. Tedavi masrafları için 120 bin TL'ye ihtiyacı olan ve yaklaşık 5 ay önce ameliyat olması gereken Çelik, koltuk değneklerinden kurtulmak ve sevdiği meslek olan hemşireliği yapmak istiyor.

'YÜRÜYEMİYORUM, MESLEĞİMİ YAPAMIYORUM'

Yürüyemediği için çok sevdiği hemşireliği yapamadığını söyleyen Çelik, "Doğuştan sol bacağım altı buçuk santim kısaydı. Bir yaşına girdiğimde boy uzaması olduğu için sol bacak hiçbir şekilde gelişmedi. Tam aksine daha da kısalmaya başladı. Daha sonra doktorlar 20'li yaşlara geldiğimde kemik gelişimi durduğunda öyle ameliyat edeceklerini söylediler. Türkiye'de birçok hastaneye gittik. Hiçbir şekilde olmaz dediler. İzmir'de özel bir hastaneyi bulduk. Kalça çıkığını yaptılar. Uzatmayı yaptılar. 7,5 ayda 12 santim uzattık. Kemiğimin içinde platinler var. Babam iflas ettiği için yapamıyoruz. Hastanede sigorta geçmiyor. 5 ay önce ameliyatımı yapmam gerekiyordu. Bu yüzden her şey daha da kısıtlandı. Fizik tedaviye çok aşırı derecede para gidiyor. Ameliyat için 120 bin liraya ihtiyaç var. Maddi sıkıntıdan dolayı ameliyatımı da olamıyorum. Yürüyemiyorum, mesleğimi de yapamıyorum. Bu durumdan dolayı üniversite de okuyamadım. Derslere yoğunluk veremedim. Bir an önce ayağa kalkmak istiyorum. Lütfen ayağa kalkayım. Yürüyeyim, insanlara yardım edeyim. İnsanlara yardım etmek istiyorum. Kemik erimesi başladığından dolayı ağrılar sızılar başladı bende. Geceleri yatamıyorum. Ağrılardan dolayı sabaha kadar sürekli uyanığım. Biran önce ameliyat olmak istiyorum. Doktor yüzde 99 bize garanti verdi. Kalça çıkığını yaptı. Uzatmayı yaptı. Sadece 2-3 ameliyatım kaldı. Yürüyeceksin dedi. Gün içerisinde annem yemeğimi önüme getiriyor. Suyu bile kendim gidip alamıyorum. Kardeşim ve annem, ağabeyim bana yardım ediyor sürekli. Annem olmadan hiçbir şekilde yapamıyorum. Benim bu bir ay içerisinde çok acil ameliyat olmam lazım. Zaten çok gecikti. Ağrılarım bu iki üç günde çok şiddetlendi. Bir an önce ameliyat olmak istiyorum" dedi.

'KIZIM ARTIK KENDİ AYAĞI ÜZERİNDE DURMAK İSTİYOR'

Anne Güllü Çelik ise kızının doğduğundan beri 15 ameliyat geçirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kızımın doğuştan ayağı kısa. 1 yaşından beridir ameliyatlara giriyor. 22 yıldır hep beraber çekiyoruz. En az 15 ameliyat geçirdi. Ayaklar daha da kısalmaya başladı. En son doktorlar 20 yaşından sonra ameliyat olacağını söyledi. Sonra kalça çıkığı erimeye başladı. Ameliyat etmek zorunda kaldık. Sonra hangi hastaneye gittiysek yapamıyoruz dediler. İzmir'de özel bir hastanenin doktoru yapabilirim dedi ama maddi durumumuz izin vermedi. Beş altı ameliyatını yapabildik. Şimdi yapamıyoruz. 5 ay önce ameliyat olması lazımdı. Kızım artık kendi ayağı üzerinde durmak ve bu bastonu atmak istiyor. Çok acı çekiyor. Geceleri yatamıyor. Ben de çekiyorum o da çekiyor."

