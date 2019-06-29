Rojbin'in yürümesi için 120 bin liraya ihtiyaç var

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da yaşayan doğuştan kalça çıkığı bulunan ve sol bacağı diğerinden kısa olan Rojbin Çelik (22), bugüne kadar 15 ameliyat geçirdi. Sağlık meslek lisesi mezunu Çelik, babası iflas edince tedavi masraflarını karşılayamaz oldu. Kemik erimesi de başlayan Çelik'in, acılarından ve koltuk değneklerinden kurtulup, hemşirelik hayalini gerçekleştirmesi için 120 bin TL'ye ihtiyaç var.

Kalça çıkığı rahatsızlığıyla dünyaya gelen Rojbin Çelik, sol bacağı sağ bacağından daha kısa. Bugün kadar 15 ameliyat geçiren Çelik, yaşadığı tüm zorluklara rağmen 3 yıl önce sağlık meslek lisesinden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından bir hastanede çok sevdiği mesleği hemşirelik alanında staj yapan Çelik, bugün en büyük hayali yürümek olduğunu söyledi.

İnşaat işleriyle uğraşan babası iflas edince Çelik'in ailesi kızlarının ameliyat ve ilaç masraflarını karışlayamaz hale geldi. Günlük ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü annesinin yardımıyla karşılayan Çelik'e İzmir'de tedavi gördüğü özel hastanedeki doktoru tarafından bir dizi ameliyat sonrası yürüyebileceği söylendi. Tedavi masrafları için 120 bin TL'ye ihtiyacı olan ve yaklaşık 5 ay önce ameliyat olması gereken Çelik, koltuk değneklerinden kurtulmak ve sevdiği meslek olan hemşireliği yapmak istiyor.