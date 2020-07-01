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Rojda Demirer: Son bir yıl için teşekkür ederim sevgilim

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 15:08 | Son Güncelleme

Oyuncu Rojda Demirer, sevgilisi Ulaş Kıyak ile birlikteliklerinin birinci yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Demirer, paylaşımına "Yaşadığımız son bir yıl için teşekkür ederim sevgilim, her saniyesi harikaydı. Seninle her şey o kadar kolay, o kadar eğlenceli ki bir saniyesini bile değiştirmek istemezdim" notunu düştü.

Rojda Demirer: Son bir yıl için teşekkür ederim sevgilim

Oyuncu Rojda Demirer, voleybolcu sevgilisi Ulaş Kıyak ile birlikteliklerinin birinci yılını kutladı.

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Sosyal medya hesabından birlikte çekilen karelerini yayınlayan Demirer, paylaşımına şu notu düştü:

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Yaşadığımız son bir yıl için teşekkür ederim sevgilim, her saniyesi harikaydı. Seninle her şey o kadar kolay, o kadar eğlenceli ki bir saniyesini bile değiştirmek istemezdim. Düşününce ne çok şey sığdırdık bu bir seneye ve daha yaşayacağımız çok şey var biliyorum. İyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum. Nice senelerimize...
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Tatil sezonunu geçtiğimiz günlerde açan çift, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Ege'de almıştı.

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Kiraladıkları tekneyle sahilleri turlayan çift, tatilden karelerini takipçileriyle paylaşmıştı.

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