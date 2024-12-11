Rojin Kabaiş davasında çarpıcı gelişme! Otopsisinde 2 erkeğe ait DNA'ya rastlandı... Arama kayıtları şaşkına çevirdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. 18 gün boyunca haber alınamayan Rojin'in cansız bedeni, YYÜ sahilinden kara yoluyla yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı, özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi’nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu.

Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BABA NİZAMETTİN KABAİŞ AÇIKLAMIŞTI

Rojin'den alınan 79 adet numune ve 5 tırnak, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 1. İhtisas Kurulu'nda yapılan detaylı otopsinin sonucunda hazırlanan raporda, ilk ön inceleme otopsisinde şüpheli bir duruma rastlanmadığı ifade edildi. Ancak Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, “47 kişinin DNA örneğini aldılar. Onlarla uyuşmadı. 2 farklı erkeğe ait DNA var. Onları arayıp bulurlarsa, mesele çözülür. Rojin’in intihar ettiği veya suda boğulduğunu kimse söylemesin. Kesinlikle öyle değil” şeklinde açıklama yapmıştı.

BOĞULARAK ÖLMÜŞ

Sabah'tan Nazlı Timur'un haberine göre; Jandarma Kriminal Başkanlığı'nda da iç çamaşırları ve hırkasının numunelerinde şüpheli bir durum tespit edilemedi. Adli Tıp Başkanlığı 1. İhtisas Kurulu tarafından verilen kesin sonuçta; darp-cebir, zehirlenme, cinsel saldırı, travmatik bir olay gibi hiçbir şüpheye rastlanamayarak, kesin ölüm sebebinin boğulma olduğu belirtildi.

İKİ ERKEĞE AİT 3 ADET DNA PROFİLİ

Raporda ayrıca, olayın intihar mı, kazara mı veya başkası tarafından mı gerçekleştirildiğine ilişkin tıbben değerlendirme yapılamadığı ifade edildi.

Raporda, Rojin'in göğüs ve karın bölgesinde ikisi farklı erkeğe ait üç adet DNA profili tespit edildi.

Adli tıp makamları, bu DNA örneklerinin bir cinsel saldırı olamayacağı, bulaş yöntemiyle geçmiş olduğunu değerlendirse de başsavcılık söz konusu DNA örneklerinin kime ait olduğunu belirlemek için araştırma yapıyor.

TELEFONUNDAKİ ARAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre ise, Kabaiş'in kaybolduğu gün telefonundan yapılan aramalar dikkat çekti. Telefonda, 'otopsi nedir', 'cesetler nerede yıkanır', 'cennet nasıl bir yerdir', 'cennet ile ilgili ayetler nelerdir', 'ölen birinin bankadaki parası nasıl çekilir', 'kulak ameliyatı sonrası stres', 'stresle nasıl başa çıkılır' aramalar yapıldığı görüldü.

Rojin'in kullandığı tüm hatların olası şüphelileri tespit etmek adına son 10 yıllık geriye dönük HTS araştırması yapılarak dosyaya girdiği öğrenildi.