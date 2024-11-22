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Rojin Kabaiş'in babasından çarpıcı açıklama: "Otopsi raporunda 'suda boğulma' yok"

22.11.2024 12:00
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Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Rojin'in otopsi raporuyla ilgili çarpıcı bir detayı kamuoyuyla paylaştı. Baba Nizamettin Kabaiş, Rojin'in raporunda 'suda boğulma' diye bir ibare olmadığını belirterek tepkide bulundu.

Rojin Kabaiş'in babasından çarpıcı açıklama: "Otopsi raporunda 'suda boğulma' yok"

Rojin Kabaiş Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili gelişmeleri takip etmek üzere Van’a gelen baba Nizamettin Kabaiş, ziyaretiyle ilgili İHA muhabirine açıklamada bulundu.

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"İTİRAZ EDİP BAŞSAVCILIĞA GERİ GÖNDERDİK"

Kızı Rojin’in ölümüyle ilgili sürekli avukatı ile irtibatta olduğunu belirten baba Kabaiş, “Ben İstanbul’daydım. Avukatla her gün irtibatta olup, konuşuyorduk. Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ile konuştuk ve başsavcılığa başvurduk. Zaten otopsi raporu da gelmişti. Onun için de gitmiştik. Otopsinin çoğu maddelerini okuduk. İtiraz ettik ve tekrardan başsavcılığa geri gönderdik. Onları incelemeye aldılar” dedi.

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"BEN YANSITMAMIŞIM ONLAR SIZDIRMIŞ"

Dosyanın gizlilik kararının devam ettiğini belirten Kabaiş, “Ben ve kardeşim İstanbul’dan geldik. Diyarbakır’dan da kardeşim, amcamın oğlu, eşim ve oğlum Ömer geldi. İki gündür Van’dayız. Dosyayı takip ettik. Herhangi bir yeni açıklama yok. Ancak avukatımız özel olarak başsavcıya sordu, 'Medyaya vermişsiniz. Medyada dosya gelmiş, otopsi raporu gelmiş ve alt yazıda ‘suda boğulma’ denilmiş.' Başsavcı dedi ki, ‘Ben yansıtmamışım. Onlar sızdırmış. Boğulma olarak ben dememişim. Ben sadece dosyanın geldiğini demişim. Onlar da kanallara sızdırdılar. Kendi kafalarına göre Rojin Kabaiş’in dosyasında suda boğulma denilmiş’ dedi. Yani başsavcı söylememiş. Öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Van
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