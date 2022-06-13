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Roket arızalanınca olanlar oldu! NASA şaşkın: Milyonlarca dolarlık kayıp var

13.06.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın başına gelen tabiri caizse pişmiş tavuğun başına gelmedi. Astra isimli bir uzay şirketine ait roket NASA'nın hava durumu izleme uydularından ikisini uzaya taşıyacaktı. Ancak roket arızalanınca olanlar oldu. İki uydu kurtarılamayacak şekilde kaybedildi. Kimsenin beklemediği bu durum milyonlarca dolarlık bir kayba da yol açtı. Roketin arkasındaki şirket ise "pişmanlık" açıklaması yaptı.

Roket arızalanınca olanlar oldu! NASA şaşkın: Milyonlarca dolarlık kayıp var

Uzay şirketleri yörüngeye yük taşıma işini artık şova dönüştürmeye başlamışken, Astra isimli bir uzay şirket son görevinde büyük aksilik yaşadı. NASA'nın iki hava durumu uydusunu uzaya teslim etmek için fırlatılan roket ne yazık ki teslimatı gerçekleştiremedi. Çünkü yaşanan arıza sonucu iki uydu da kaybedildi.

MİLYONLARCA DOLAR ÇÖP OLDU

Astra'nın roketi, Florida'daki Cape Canaveral üssünden başarıyla havalandı. Ancak ne olduysa uçuşun 10. dakikasında oldu. Bir hata yaşayan roketin üst aşamadaki motoru, düşük dünya yörüngesine ulaşmak için gereken yatay hıza ulaşmadan önce kapandı. Motorun egzozunda bir patlama olduğu da görüldü. Bunun sonucunda görev başarılı olamadı ve milyonlarca dolarlık iki uydu yörüngeye teslim edilmek yerine adeta çöp oldu.

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Astra ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üst aşama erken kapandı ve yükleri yörüngeye teslim etmedik Pişmanlıklarımızı NASA ve yük ekibiyle paylaştık.” dedi. NASA'dan yönetici Thomas Zurbuchen, Twitter'daki bir tweet dizisinde başarısızlığı kabul etti ancak iyimserliğini koruyarak bunun yeni bilim ve fırlatma yetenekleri için harika bir fırsat sunduğunu belirtti.

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Fırlatma, NASA'nın uzaya altı TROPICS uydusu gönderme misyonunun bir parçasıydı. Küçük uyduların NASA'nın gelişen tropik fırtınaları daha iyi takip etmesine yardımcı olması amaçlanıyordu.

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