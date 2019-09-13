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'Roket', otomobilde gizlenen uyuşturucuyu buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 13:10 | Son Güncelleme

 - BURSA'da jandarma ekiplerince bir otomobilde özel eğitimli köpek 'Roket' ile yapılan aramada, gizli bölmelerde 475 gram metamfetamin, 30 gram toz esrar ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.  Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere karşı çalışma başlattı.

'Roket', otomobilde gizlenen uyuşturucuyu buldu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da jandarma ekiplerince bir otomobilde özel eğitimli köpek 'Roket' ile yapılan aramada, gizli bölmelerde 475 gram metamfetamin, 30 gram toz esrar ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere karşı çalışma başlattı. Ekipler, bu soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen F.K.'yi teknik takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelinin satışa hazır halde bulunan uyuşturucu maddeleri pazarlayacağının belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, merkez Osmangazi İlçesi Nilüferköy Mahallesi'nde şüphelinin otomobilini durdururken, narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan aramada gizli bölmelerde 475 gram metamfetamin, 30 gram toz esrar ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan F.K.'nin jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

'Roket', otomobilde gizlenen uyuşturucuyu buldu'Roket', otomobilde gizlenen uyuşturucuyu buldu'Roket', otomobilde gizlenen uyuşturucuyu buldu'Roket', otomobilde gizlenen uyuşturucuyu buldu

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