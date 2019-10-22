Roket saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu (3)

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YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 20:05 | Son Güncelleme

HAVALİMANINDA UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ Şehit Piyade Er Zekeriya Altunok için Iğdır Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

HAVALİMANINDA UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Şehit Piyade Er Zekeriya Altunok için Iğdır Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Vali Enver Ünlü, 3’üncü Ordu Komutanı Orgeneral Şeref Öngay, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, 5’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, şehit eşi Vildan, annesi Nurgül, baba Mustafa Altınok'ın katıldığı törende, ambulansla havalimanına getirilen şehit cenazesi katafalta konuldu. Saygı duruşu sonrası şehit askerin özgeçmişi okundu.
Havalimanındaki törende konuşan 5’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, "Hudut bir ülkenin namusudur. Şehidimizde hudutta vatan bekçiliği yaparken kalleş bölücü terör örgütünün hain kurşunuyla şehit olmuştur. Şehidimiz evli ve 2 çocuk babasıdır. Bu ülkeyi vatan hainleri asla bölemeyecekler. Birlik ve beraberlik içindeyiz” diye konuştu. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Müftü Mustafa Tekin’in yaptığı dua ile tören devam etti.
Şehit askerin cenazesi Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa konuldu. Şehit askerin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kayseri’ye gönderildi.

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