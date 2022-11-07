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Roketi, dünyayı paniğe sokmuştu! Çin, şimdi de yeni iletişim uydusunu fırlattı

07.11.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde bir Çin roketi kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçmiş ve paniğe yol açmıştı. Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna laboratuvar modülünü taşıyan Long March 5B roketi neyse ki Pasifik Okyanusu üzerinden atmosfere girmiş ve korkulan olmadığı için tüm dünya nefes almıştı. Roketin Dünya'ya kontrolsüz geri dönmesi tartışma konusu olurken, Çin, şimdi de yeni iletişim uydusu "ChinaSat 19"u uzaya gönderdi.

Roketi, dünyayı paniğe sokmuştu! Çin, şimdi de yeni iletişim uydusunu fırlattı

AA'nın Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine dayandırarak aktardığına göre uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 3B roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

İLETİŞİM ALTYAPISI SAĞLAYACAK

Uydu, Pasifik Okyanusu'nun doğusu ile Kuzey Amerika'nın batı sahilini kapsayan bölgede iletişim altyapısı sağlayacak.

Çin1

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 447'nci görev oldu.

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ÇİN ROKETİ TÜM DÜNYADA PANİĞE NEDEN OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna laboratuvar modülünü taşıyan Long March 5B roketi kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçmiş ve paniğe yol açmıştı. Roket neyse ki Pasifik Okyanusu üzerinden atmosfere girmiş ve korkulan olmadığı için tüm dünya nefes almıştı. Roketin Dünya'ya kontrolsüz geri dönmesi tartışma konusu olmuştu.

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