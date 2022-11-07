Roketi, dünyayı paniğe sokmuştu! Çin, şimdi de yeni iletişim uydusunu fırlattı

AA'nın Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine dayandırarak aktardığına göre uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 3B roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

İLETİŞİM ALTYAPISI SAĞLAYACAK

Uydu, Pasifik Okyanusu'nun doğusu ile Kuzey Amerika'nın batı sahilini kapsayan bölgede iletişim altyapısı sağlayacak.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 447'nci görev oldu.

ÇİN ROKETİ TÜM DÜNYADA PANİĞE NEDEN OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna laboratuvar modülünü taşıyan Long March 5B roketi kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçmiş ve paniğe yol açmıştı. Roket neyse ki Pasifik Okyanusu üzerinden atmosfere girmiş ve korkulan olmadığı için tüm dünya nefes almıştı. Roketin Dünya'ya kontrolsüz geri dönmesi tartışma konusu olmuştu.

