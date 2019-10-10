Roketin düşme anı kamerada! 1 kişi şehit olmuştu

Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri sınır ötesinde ilerlemeye devam ederken, terör örgütü de sınır illerdeki sivilleri hedef alıyor. Telabyad'dan atılan roketlerden biri Akçakale İlçe Kaymakamlık binasının önüne düştü. Roketin düştüğü anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Roketin düştüğü anlarda kaymakamlık bahçesinden çıkmaya çalışan Cihan Güneş, patlamadan kaçamadı. Yaklaşık 2 yıl önce Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atanan ve 1 yıl önce ise geçici görevlendirme ile Akçakale'de Vergi dairesi Başkanlığı'nda çalışan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş, patlamayla birlikte etrafa saçılan şarapnel parçalarının hedefi oldu. Ağır yaralanan Maliye Memuru Cihan Güneş, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Cihan Güneş'in cenazesi, yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Güneş'in cenazesi, yarın düzenlenecek resmi törenin ardından memleketi Manisa’ya uğurlanacak.