HABER

Roketin düşme anı kamerada! 1 kişi şehit olmuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 21:44 | Son Güncelleme

Suriye'nin Telabyad bölgesinden Akçakale ilçesine atılan roketin kaymakamlık binasının önüne düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri sınır ötesinde ilerlemeye devam ederken, terör örgütü de sınır illerdeki sivilleri hedef alıyor. Telabyad'dan atılan roketlerden biri Akçakale İlçe Kaymakamlık binasının önüne düştü. Roketin düştüğü anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Roketin düştüğü anlarda kaymakamlık bahçesinden çıkmaya çalışan Cihan Güneş, patlamadan kaçamadı. Yaklaşık 2 yıl önce Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atanan ve 1 yıl önce ise geçici görevlendirme ile Akçakale'de Vergi dairesi Başkanlığı'nda çalışan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş, patlamayla birlikte etrafa saçılan şarapnel parçalarının hedefi oldu. Ağır yaralanan Maliye Memuru Cihan Güneş, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa ve Mardin'den art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralıŞanlıurfa ve Mardin'den art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Cihan Güneş'in cenazesi, yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Güneş'in cenazesi, yarın düzenlenecek resmi törenin ardından memleketi Manisa’ya uğurlanacak.

ELİF'İN CENAZESİ ŞANLIURFA'DA

Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan ve tedavi gördüğü Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 11 yaşındaki Elif Terim'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Küçük Elif'in cenazesi otopsi için Şanlıurda Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Küçük kızın cenazesinin otopsi yapılmasının ardından ailesine teslim edileceği öğrenilirken, cenazenin gece Ceylanpınar Mezarlığı'nda defnedilmesi bekleniyor. (İHA)

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde şehit olan Cihan Güneş'in baba evine ateş düştüŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde şehit olan Cihan Güneş'in baba evine ateş düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Telabyad Akçakale

En Çok Okunan Haberler

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Dev yatırım yapacaklar! Harekete geçtiler

Dev yatırım yapacaklar! Harekete geçtiler

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Yargı reformu paketinin ilk 10 maddesi Meclis'te kabul edildi

Yargı reformu paketinde önemli gelişme!

Ankara'da, 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 gözaltı

'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 gözaltı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde şehit olan Cihan Güneş'in baba evine ateş düştü

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Bakan Çavuşoğlu: YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan DEAŞ açıklaması

İşte Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

İşte Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.