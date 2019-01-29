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Roketlerin hedefi olan cami ibadete açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:23 | Son Güncelleme

Kilis’e geçen yıl terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan roketli saldırıda hedef alınan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Çalık Cami’nin restorasyonu tamamlandı.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı harekatı sırasında, terör örgütü PKK/YPG tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde akşam namazı sırasında Çalık Cami’ne roketli saldırı yapılmıştı.

Kilis’e geçen yıl terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan roketli saldırıda hedef alınan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Çalık Cami’nin restorasyonu tamamlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı harekatı sırasında, terör örgütü PKK/YPG tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde akşam namazı sırasında Çalık Cami’ne roketli saldırı yapılmıştı. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı.
Saldırıda ağır hasar alan cami ibadete kapatılarak, restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Restorasyonu tamamlanan cami yarın ibadete açılacak.
Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, yarın ibadete açılacak camide incelemelerde bulundu. Müftü Şahin, “4 asırlık camimiz geçen yıl 24 Ocak’ta ibadete onarım için ara verildi. Devletimizin imkanları geniş, vakıflarımızın imkanları güzel, bir yıl gibi kısa bir sürede hasar gören camimiz yeniden imar ve inşa edilerek, yeniden vatandaşlarımızın ibadetine açılıyor. Büyük bir açılış gerçekleştirmeyeceğiz, ufak tefek onarımlar var. Onlar da tamamlandıktan sonra devletimizin yetkilileri ile beraber açılışı gerçekleştirecek. Çevre esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için yarın Cuma günü itibariyle ibadete başlayacağız” dedi.
Çalık Cami’de çalışma yapan firmanın Şantiye Şefi Metin Gül, 9-10 ay gibi bir süre içerisinde restorasyon tamamlandığını ifade ederek, “Gerekli çalışmalarımız bitti. Son rötuşlar yapılıyor. Özgün yapısına uygun bir şekilde restorasyonu yapıldı” diye konuştu.

Roketlerin hedefi olan cami ibadete açılıyor

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