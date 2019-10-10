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Roketli saldırıda yakınlarını kaybedenlerden Barış Pınarı Harekatı’na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:07 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD/YPG tarafından Suriye’den Kilis’e yapılan saldırılarda hayatını kaybeden 27 kişinin yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.Roketli saldırıda annesini kaybeden Kilis Sivil Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile şanlı ordumuza başarılar diliyoruz.

Roketli saldırıda yakınlarını kaybedenlerden Barış Pınarı Harekatı’na destek

Terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD/YPG tarafından Suriye’den Kilis’e yapılan saldırılarda hayatını kaybeden 27 kişinin yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
Roketli saldırıda annesini kaybeden Kilis Sivil Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile şanlı ordumuza başarılar diliyoruz. Her zaman ordumuzun arkasındayız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Bizler 2016 yılında şehirler verdik. Suriye’den atılan roketler sonucu, o zaman memleketimizi terk etmedik, buradayız, o zaman da ordumuza destek verdik, bugün de veriyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, Türk milleti var olsun, Türk ordusunu rabbim muzaffer eylesin, sonuna kadar Barış Pınarı Harekatı’nı destekliyoruz” dedi.
Roketli saldırıda yaralanan Cuma Arslan da sonuna kadar Barış Pınarı Harekatı’nın arkasında olduklarını ifade ederek, “Rabbim devletimizi, milletimizi, ordumuzu daimi eylesin, ülkemiz yıllarca zalim terör örgütlerinden çok zarar gördü. Ülkemiz çok sabretti, 40 yıldır başımızın belası olan bu terör örgütlerine karşı devletimiz sabır et, sabır et, belirli bir zamana kadar bekledi. Önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı, dün de Barış Pınarı Harekatı’na başladı. Rabbim ordumuza güç kuvvet versin, biz her zaman devletimizin, milletimizin arkasındayız. Askerlerimize sabahlara kadar Fetih Suresi okuduk, askerlerimize dua okuduk” diye konuştu.
Eşini roketli saldırıda kaybeden Yaşar Mavzer de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak operasyona destek verdiklerini ifade ederek, “Devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha açıklıyoruz. Bizler geçmiş dönemde, Suriye’den atılan roketler sonucu eşimizi, çocuğumuzu kaybetmiş insanlarız. Türk halkı olarak devletimizin, milletimizin yanındayız. Elimize silah versinler, devletimiz için, namusumuz için çarpışırız. Türkiye Cumhuriyeti devleti var olsun, şanlı ordumuza Allah güç kuvvet versin” dedi

Roketli saldırıda yakınlarını kaybedenlerden Barış Pınarı Harekatı’na destek

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