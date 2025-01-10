Roketsan mühendisi evinde ölü bulunmuştu! Olayla ilgili sır perdesi aralanıyor... Google aramaları tüm seyri değiştirecek

Herkesin yakından takip ettiği olay 3 Ocak günü Ankara’da yaşandı. ROKETSAN’da görev yapan yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Evin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ve sağlık ekipleri Yücel’in cansız bedeni ile karşılaştı.

KİMYASAL KARIŞIM İŞTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Genç mühendisin kimyasal bir karışım içerek yaşamına son verdiği, bu maddenin de sodyum nitrat olduğu iddia edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yücel’in ölümüne geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Dosyayı hem cinayet masası hem de siber polisler inceliyor.

Yaşamını yitiren mühendisin acılı babasının iddiaları ise oldukça dikkat çekmişti. Emekli polis memuru olan baba Ahmet Yücel olduğunun intihar etmediğini belirterek infaz iddialarını gündeme getirdi.

"OLAY YERİNDE BİR KARIŞIKLIK OLDUĞUNU HEMEN ANLADIM"

Olayın başından beri birçok şüpheli durumla karşılaştıklarını belirten baba Yücel, "Eve ulaştığımızda stresli bir ortam vardı. Polislik mesleğimden dolayı olay yerinde bir karışıklık olduğunu hemen anladım. Oğlumun odasında sodyum nitrat maddesi bulunduğu söylendi. Araştırdım, bu madde çiftçilerin gübre olarak kullandığı bir tür. Bu maddeyle ölüm çok nadir” ifadelerini kullandı.

OĞLUNUN CENAZESİNİ ESKİ MESLEKTAŞLARIYLA İNCELEDİ: ENSESİNE SİLAH DAYANIP ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Oğlunun cenazesini gasilhanede eski meslektaşlarıyla birlikte incelediğini belirten baba Yücel,

"Gördüğümüz izlerden, oğlumun diz çöktürülerek ensesine silah dayanıp etkisiz hale getirildiğini, ardından poşetle havasız bırakılarak bir maddeden zehirlendiğini düşünüyoruz. Yüzünde benekler, omuzlarında baskı izleri vardı. Vücudunun geri kalanı tertemizdi. Sağ ayağı ve sağ eli olayın gerçekleştiği pozisyonu gösteriyordu. Bu infazın ardından yalan haberler yayıldı, sahte deliller üretildi. Bu süreçte resmi makamlardan destek alamadım. Oğlumun ölümüne ilişkin dezenformasyon ve delil karartma girişimlerinden şikayetçiyim" dedi.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Yücel’in kesin ölüm sebebinin, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

KISA SÜRE ÖNCE İNTİHAR YÖNTEMLERİNİ ARAMIŞ

Soruşturma sürerken Yücel’in telefonunda yapılan inceleme ise tamamlandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Yücel’in incelenen telefon imajında olaydan kısa bir süre önce internette intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler hakkında araştırmalar yaptığı öğrenildi.

CANSIZ BEDENİNİNDE HERHANGİ BİR DARP İZİNE RASTLANMADI

Yücel’in cansız bedenindeki incelemelerde ise herhangi bir darp ya da benzeri ize rastlanılmadığı aktarıldı. Olaya ait herhangi bir cinayet izinin de olmadığı belirtilirken, söz konusu eve zorla bir girişin de gerçekleşmediği öğrenildi.

(İHA)

Yusuf Serdar Yücel'in Ölümü Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Bu bir cinayet, soruşturma derinleştirilmelidir. Yücel'in intihar etmiş olma ihtimali var. Olay tamamen belirsiz, daha fazla bilgiye ihtiyaç var.