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  4. Roketsan mühendisinden acı haber! Evinde ölü bulundu

Roketsan mühendisinden acı haber! Evinde ölü bulundu

06.01.2025 20:55
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Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'in ölümü şoke etti. Evinde ölü olarak bulunan Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Roketsan mühendisinden acı haber! Evinde ölü bulundu

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi. Yücel'e ulaşamayan arkadaşları, polis nezaretinde çilingir ile kapıyı açtı.

SODYUM NİTRAT İÇEREK İNTİHAR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'ya getirilmesinin ardından dün Merkez ilçesine bağlı Sav'da ikindi namazını müteakiben defnedildi. Edinilen bilgilere göre, Yücel'in ise sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mühendis Roketsan
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