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ROKETSAN TAYFUN'un test görüntülerini yayınladı

13.06.2023 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi TAYFUN'un ikinci test görüntüleri yayımlandı. Aynı zamanda Türkiye'nin en uzun menzilli füze sistemine sahip olan TAYFUN'un geçtiğimiz mayıs ayında ikinci ateşlemesi gerçekleştirildi.

ROKETSAN TAYFUN'un test görüntülerini yayınladı

ROKETSAN tarafından yayımlanan görüntüler büyük ilgi gördü. Rize-Artvin Havaalanı'ndan yapılan ateşlemeye kadar bütün süreç gizlilikle yönetildi. Tayfun bilinen ilk testinde 456 saniyede 561 kilometreye kadar yükselmişti.

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ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve büyük bir gizlilikle yürütülen sürecin sonunda Tayfun için ikinci ateşleme gerçekleşti ve deneme testi başarıyla sonuçlandı.

ROKETSAN tarafından paylaşılan görüntülerde karadan denize doğru ateşleme yapılıyor. Normal şartlarda Sinop'ta gerçekleştirilen füze denemesi bu kez Rize'de yapıldı. Rize'de yapılmasının sebebinin füzenin menzili ile ilgili olduğu belirtildi.

TRT Haber

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Roketsan tayfun

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