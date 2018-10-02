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Rol alan mültecilerin hayatını değiştiren film, Antalya'da

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 14:21 | Son Güncelleme

ULUSLARARASI Antalya Film Festivali'nde yarışan filmlerden 'Kefernahum'daki oyuncuların tamamının mültecilerden seçildiği, bazı mültecilerin filmden sonra hayatlarının değiştiği kaydedildi.

Rol alan mültecilerin hayatını değiştiren film, Antalya'da

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ULUSLARARASI Antalya Film Festivali'nde yarışan filmlerden 'Kefernahum'daki oyuncuların tamamının mültecilerden seçildiği, bazı mültecilerin filmden sonra hayatlarının değiştiği kaydedildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin yarışma filmi 'Kefernahum', sanatseverle buluştu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki mültecilerin hayatına odaklanan filmde, mülteciler rol aldı. Tamamı amatörlerden seçilen filmdeki oyuncuların performansı seyirciden tam not aldı.
AKM'deki gösterimin ardından filmin yapımcısı ve aynı zamanda yönetmen Nadine Labaki'nin eşi Khaled Mouzanar, izleyicilerin sorularını yanıtladı. Filmin adının İncil'de geçen 'Tanrı'nın lanetlediği şehir' anlamına geldiğini belirten Mouzanar, Ortadoğu'nun kötü bir süreçten geçtiğini ve kaos içinde bulunduğunu söyledi. Lübnan'da daha önce görmedikleri kadar yoksulluk ve sokak çocuğu gördüklerini belirten Mouzanar, 7 yıl önce eşinin hamileyken sokak çocukları ile ilgili film çekmeye karar verdiğini kaydetti.
FİLMİN MÜLTECİ KAHRAMANI NORVEÇ'E YERLEŞTİ
4 yılı bu bölgede geçirdiklerini belirten Khaled Mouzanar, sokak çocuklarının çoğunun suç kaydı olduğunu, yoksulluk içinde ve kimliklerinin bulunmadığını söyledi. Çocukların çoğunun bu nedenlerden dolayı cezaevine girdiğini belirten Mouzanar, "Bu süreç bizi çok etkiledi. 2 sene içinde yazdık. Filmin başrol oyuncusu 'Zain' Suriyeli bir mülteciydi, film sırasında kimliği yoktu. BM sayesinde kimliğini yeni aldı. Norveç'e yerleşti, okula başladı. Gerçek hayatlar filmin temel öğesi. Onu Lübnan sokaklarında bulduk" dedi.
KİMLİKLERİ YOK
Filmdeki, 1 yaşındaki siyahi Yonaas karakterinin kimliğinin bulunmadığını belirten Mouzanar, "Ailesinin de kimliği yoktu, filmi çekerken ailesini hapse attılar. Filmi çekerken bebek hastalandı, hastaneye götürmek durumunda kaldık. Kimliği olmadığı için çok zor muayene ettirdik. Filmi çekerken onu anne ve babasını cezaevinde görmesi için hapishaneye götürdük, bu sahneden çok etkilendik. Şimdi Kenya'da okula başladı" diye konuştu.
'FİLM TÜRKİYE'DE DAHA İYİ ANLAŞILACAKTIR'
Filmi kendilerinin finanse ettiğini belirten Mouzanar, "Öyle bir duruma düştük ki evimizi ipoteğe çıkardık, çocuğumuzun eğitim masrafını ödeyemez hale geldik. Nadine'nin bundan haberi olmadı. Ama bunlardan pişman değilim" dedi. Mouzanar, filmin Türkiye'de daha iyi anlaşılacağını belirterek, "Umarım bir gün mültecilerin sorunlarını çözmek için bir şeyler yaparız. Ben de hayatımın bir döneminde mülteciydim. Ülkemi savaşta terk etmek zorunda kaldım. Mültecileri çok iyi anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.
FİLM HAKKINDA
Nadine Labaki'nin hem yönettiği hem oynadığı son filmi 'Kefernahum', kendi ailesine karşı dava açan bir çocuk hakkındaki politik gelişmeleri odak noktasına alıyor. Labaki, aile olmak ve çocukların gözünden politik olaylara bakış atarken, neredeyse tamamı amatör olan oyuncularla da gerçeklik duygusunu derinden hissettirmeyi başarıyor. Film, Cannes Film Festivali'nden de önemli ödüllerle ayrılmıştı.

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Rol alan mültecilerin hayatını değiştiren film, Antalya'daRol alan mültecilerin hayatını değiştiren film, Antalya'da

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