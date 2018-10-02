Rol alan mültecilerin hayatını değiştiren film, Antalya'da

AKM'deki gösterimin ardından filmin yapımcısı ve aynı zamanda yönetmen Nadine Labaki'nin eşi Khaled Mouzanar, izleyicilerin sorularını yanıtladı. Filmin adının İncil'de geçen 'Tanrı'nın lanetlediği şehir' anlamına geldiğini belirten Mouzanar, Ortadoğu'nun kötü bir süreçten geçtiğini ve kaos içinde bulunduğunu söyledi. Lübnan'da daha önce görmedikleri kadar yoksulluk ve sokak çocuğu gördüklerini belirten Mouzanar, 7 yıl önce eşinin hamileyken sokak çocukları ile ilgili film çekmeye karar verdiğini kaydetti.

FİLMİN MÜLTECİ KAHRAMANI NORVEÇ'E YERLEŞTİ

4 yılı bu bölgede geçirdiklerini belirten Khaled Mouzanar, sokak çocuklarının çoğunun suç kaydı olduğunu, yoksulluk içinde ve kimliklerinin bulunmadığını söyledi. Çocukların çoğunun bu nedenlerden dolayı cezaevine girdiğini belirten Mouzanar, "Bu süreç bizi çok etkiledi. 2 sene içinde yazdık. Filmin başrol oyuncusu 'Zain' Suriyeli bir mülteciydi, film sırasında kimliği yoktu. BM sayesinde kimliğini yeni aldı. Norveç'e yerleşti, okula başladı. Gerçek hayatlar filmin temel öğesi. Onu Lübnan sokaklarında bulduk" dedi.

KİMLİKLERİ YOK

Filmdeki, 1 yaşındaki siyahi Yonaas karakterinin kimliğinin bulunmadığını belirten Mouzanar, "Ailesinin de kimliği yoktu, filmi çekerken ailesini hapse attılar. Filmi çekerken bebek hastalandı, hastaneye götürmek durumunda kaldık. Kimliği olmadığı için çok zor muayene ettirdik. Filmi çekerken onu anne ve babasını cezaevinde görmesi için hapishaneye götürdük, bu sahneden çok etkilendik. Şimdi Kenya'da okula başladı" diye konuştu.