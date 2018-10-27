Rol gereği arkadaşının kızıyla sevişen İlhan Şeşen'den çok konuşulacak sözler

İlhan Şeşen, şarkılarını Cem Yılmaz, Eser Yenenler, Ceylan Ertem gibi yıldızların yorumladığı 'Hediyem' albümü hakkında Posta'ya özel röportaj verdi. Tüm sorulara içtenlikle cevap veren usta şarkıcı özel hayatıyla da ilgili samimi açıklamalarda bulundu. İşte İlhan Şeşen'in röportajından özel hayatıyla ilgili samimi açıklamaları; "KİM NASIL YAŞADIĞINI DÜŞÜNÜYORSA AŞK ODUR" Aşk sizce büyü mü yoksa gerçek mi? Hayatta pek çok konuda asgari müştereklerde birleşmek zorundayız ama bu aşk için söz konusu değil. Kim nasıl yaşadığını düşünüyorsa aşk odur. Tıpkı hissettiğimiz gibi konuşabildiğimiz bir konu olduğu için şarkılarda anlatması da hep kolay gelir bana. 'BENİ SEVİYOR MUSUN?' SORUSUYLA BİTER AŞK Peki sevmek mi, sevilmek mi? Valla belki şairane yaklaşacağım ama taraflardan birinin "Seni seviyorum" demesi ile başlar aşk, yine taraflardan birinin "Beni seviyor musun?" sorusu ile biter. İlişkinin tarafları arasında aşka düşkünlük bakımından fark vardır. İkisi eşit derecede âşık değildir. Günün sonunda da daha az âşık olan bırakır ve öbürüne üzülmek düşer. Aşk böyle saçma sapan bir şeydir. Biri illa ki daha tutkundur.

"KISKANIYORSANIZ AŞIKSINIZ DEMEKTİR" Kıskanç mısınız? Kıskançlık benim kitabımda yoktur ama aşkın kitabının birinci maddesidir. Birini kıskanıyorsanız âşıksınız demektir. Hiç kaçarı yok. Normalde kıskançlık duygusuyla alakam yok ama âşıkken ben bile kıskanırım. Bazen gençler soruyor "Abi sence âşık mıyım?" diye. "Oğlum, tek soruyla anlarım senin âşık olup olmadığını. "Kıskanıyor musun onu?" diyorum. "Deli gibi kıskanıyorum" diyor. O zaman "Geçmiş olsun" diyorum. Bazıları kıskançlığı tamamen özgüven sorunu olarak görüyor… Alakası yok. Aşk özgüvenle izah edilemez. Aşk bir kapılma halidir. Orada kurallar geçerli değildir. AŞK ACISINI BAŞKA BİRİNE AŞIK OLURSANIZ UNUTURSUNUZ Peki sizce aşkı bitiren genelde yeni bir aşk mıdır? Genellikle öyledir. Başka bir sebeple bitse bile ancak yeni birine âşık olduktan sonra diğerinin acısını atlatırsınız. İlaç olur yeni aşk. Başka hiçbir şey eski aşkınızın acısını unutturamaz. "ERKEĞİM BEN! AŞIK OLMADAN DA SEVİŞİRİM" Peki âşık olmadığınız biriyle sevişebilir misiniz?