Rölanti nedir? Motor rölantide ne kadar yakıt tüketir?

Aracın hareket etmesi için şanzıman ve baskı balataya ihtiyaç duyar. Baskı balatanın, motorda üretilen gücü lastiklere aktarmadığı sürece araç hareket etmez. Bu durumda bir çok kullanıcı aracın hareketsiz olarak çalıştığını ve çok az yakıt tükettiğini düşünebilir. Aslında durum hiçte öyle değildir. RÖLANTİ NEDİR? Rölanti, Fransızca bir kelimedir. “Ralenti” kelimesinden dilimize geçmiştir. Tanımına baktığımızda ise; motor çalışır halde aracın hareketsiz durumda olması olarak açıklanır. Aracın rölantide olması farklı marka ve modellere göre değişim gösterir. Motor devir aralığı 500 ile 1000 devir/dakika arasında olur. Bu devir aralığının altında olan motorlar genelde vuruntulu veya tekleyerek çalışır. MOTOR RÖLANTİDE YAKIT YAKAR MI? Rölanti durumundayken krank mili pistonların yukarı ve aşağı yönlü adımlarıyla hareket kazanır. Bu hareketi ise pistonlar hava yakıt karışımının yanma odasında patlaması ile gerçekleştirir. Bu patlama sonucunda piston aşağı yönlü hareket eder. Diğer pistonlarda olan belli zamanlı patlamalar pistonların hareketliliğine süreklilik kazandırır. Burada yanma işlemi gerçekleşirken yakıt tüketimi gerçekleşir. Genel olarak düşünüldüğünde araç durağan ise ve motor çalışıyorsa yakıt tüketimi gerçekleşir.

Peki araç hareket halindeyken nasıl yakıt tüketmiyor. Araç hareket halindeyken gazdan ayağınızı çektiğinizde pistonlar ve krank mili hareket etmeye devam eder. Bu hareketi aks üzerinden gelen kuvvet ile olur. Bu durumda enjektörler yanma odasına yakıt püskürtmezler. Bu durumda yakıt tüketimi gerçekleşmez. Pistonların hareketi lastiklerden gelen güç ile hareket eder. Bazı durumlarda vites küçültüp motorun devir aralığını arttırabilir, sesini yukarılara çıkarabilirsiniz. Ancak motor bu durumda dahi yakıt tüketmez.

MOTOR RÖLANTİDE NE KADAR YAKIT TÜKETİR? Motorun rölanti seviyesinde durabilmesi için yakıta ihtiyacı vardır. Bu durum aracın herhangi bir hareketi söz konusu olmadığı için saat bazında ifade edilir. Tüketim değeri motorun tipine, hacmine ve silindir sayısına göre değişim gösterir. Hatta klima çalışıp çalışmadığına, ortam sıcaklığına ve motor sıcaklığına göre de değişim göstermektedir. Motorlar rölanti durumunda saatte 0.3 litre ile 2.5 litre arasında yakıt tüketim değerine sahiptir. İlk etapta düşük gibi görünebilir bu tüketim. Fakat küçük bir hesap ile aslında bu yakıt tüketiminin masum olmadığı ortaya çıkıyor. Örneğin BMW’ye ait 4 silindirli dizel ve 6 silindirli benzinli motorları için rölanti tüketimi verilerini ele alalım. 4 silindirli dizel motorun rölanti değerleri dikkate alınarak hesap yapılacak. Eğer ki sizin de aracınızda yol bilgisayarı var ise, bu hesaplamayı siz de yapabilirsiniz. Ek olarak otomatik şanzımana sahip araçlarda D konumunda iken tork konvertörü aktif olduğu için standart değerden yaklaşık 0.3 – 0.5 litre / saat daha fazla yakıt tüketir. Bunu hesaba katmayı da unutmayın.

BMW 4 SİLİNDİRLİ DİZEL MOTORU RÖLANTİDE NE KADAR YAKIT TÜKETİR? Soğuk motor – ilk çalıştırma



• 1.4 litre / saat 90C’de tamamen ısınmış motor



• 0.5 litre / saat – tüm her şey kapalı

• 0.6 litre / saat – aydınlatmalar aktif

• 1,0 litre / saat – klima açık BMW 6 SİLİNDİRLİ DİZEL MOTORU RÖLANTİDE NE KADAR YAKIT TÜKETİR? Soğuk motor – ilk çalıştırma



• 2.0 litre / saat 90C’de tamamen ısınmış motor



• 1.3 litre / saat – tüm her şey kapalı

• 1.4 litre / saat – aydınlatmalar aktif

• 2.0 litre / saat – klima açık GELELİM FİYATSAL HESABA • 1 litre motorin: 6.61 TL

• 0.8 litre motorin: 0.8 lt x 6.61 TL = 5.28 TL

• Bu araç rölantide 1 saat çalışırsa 5.28 TL yakıt tüketir.

• 1 dakikadaki tüketim : 5.28 TL / 60dakika = 0,088 TL = 8.8 Kuruş Bu araç rölantide 1 dakika çalışsa 8.8 kuruş yakıt tüketir. • 1 dakikada 8.8 kuruş rölanti tüketimi, 4.5 dakikada 39 kuruş tüketir. Bu motor 100km/saat hız ile ortalama olarak 100km’de yaklaşık 6 litre yakıt tüketsin. • 1 litre motorin: 6.61 TL

• 6 litre motorin: 6 lt x 6.61 TL = 39.66 TL Bu araç 100km/saat sabit hız ile 100km’de 39.66 TL yakıt tüketir. • 1 kilometredeki tüketim: 39.66 TL / 100km = 0,39 TL = 39 Kuruş

Bu araç 100km/saat sabit hızda 1 kilometrede 39 kuruş yakıt tüketir. Yaklaşık 4.5 dakika rölantide beklemek = 100km/saat hız ile 1 km boyunca sürüş anlamına geliyor. Senaryoyu daha da tirajik konuma getirirsek; Otomatik şanzımana sahip bir aracınız var ve gece boyunca kliması açık, tüm aydınlatmaları açık ve motoru soğuk yola yeni çıkan bir araç dur kalk trafiğinde ve ışıklarda 1 dakikalık beklemede 100km/saat hız ile 1 kilometre boyunca sürüşe eşit yakıt sarfiyatına sahip olabilir. Bu durumda 1 dakika rölanti = 1 km yol olabiliyor. ARACIN MOTORUNU NE ZAMAN KAPATMAK GEREKİR? Motorları durdurduğunuz anda yağ kartere süzülür ve bu durumda hareketli parçalar yağsız kalıp bir miktarda olsa aşınma yaşayabilir. Fakat siz kısa süreli açma-kapatma işlemi yapıyorsanız, buradaki sürtünme ve aşınma yok denecek kadar azdır. Bunun yanında motoru her seferinde çalıştırmak için ciddi yakıt tüketimleri ortaya çıkmaktadır. Eğer ki aracınızı 15-20 saniyenin üstündeki sürelerde bekletecekseniz motoru kapatmak size yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Özellikle İstanbul gibi bir metropolde, trafik ışıklarının minimum 60 saniye olduğunu düşünürseniz, motoru bu süreçte durdurmak ve tekrar çalıştırmak size fazlasıyla tasarruf sağlayacaktır.