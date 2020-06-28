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Rolling Stones Trump’ı Uyardı

28.06.2020 20:39 | Son Güncelleme

Rolling Stones grubu Başkan Donald Trump’ı şarkılarını seçim mitinglerinde kullanmaması konusunda uyardı. Grup, aksi halde yasal yollara başvuracağını kaydetti

Rolling Stones Trump’ı Uyardı

Rolling Stones grubu Başkan Donald Trump’ı şarkılarını seçim mitinglerinde kullanmaması konusunda uyardı. Grup, aksi halde yasal yollara başvuracağını kaydetti.

Grubun yasal ekibi, şarlının kullanılmaması için telif hakları konusunda uzman BMI firmasıyla görüştüklerini belirtti.

Trump’ın seçim ekibi gruba ait “You Can’t Always Get What You Want” şarkısını geçen hafta Tulsa mitinginde kullanmıştı.

Aynı şarkı Trump’ın 2016 seçim kampanyasında da kullanılmıştı.

Grup 2016’da kendilerinin Trump’ı aday göstermediğini belirten bir tweet atmıştı.

Grubun temsilciler yayınladıkları mesajda geçmişte uyarıların dikkate alınmaması ve Trump’ın Rolling Stones eserini daha fazla kullanmasını önlemek için adımların atılmasının gerekli olduğunu kaydetti.

BMI’ın konuyla ilgili Trump’ın seçim ekibini uyardığı belirtiliyor.

Nisan ayında grup 8 yıl aradan sonra “Living In a Ghost Town”ı çıkarmıştı.

Müzisyen Tom Petty’nin ailesi de bu ay başında Trump’ın seçim kampanyasına hitaben yazdıkları mektupta Tulsa mitinginde Petty’nin “I Won’t Back Down” parçasının kullanılmasına tepki göstermişti.

Twitter’dan yayınlanan mesajda Petty’nin parçanın nefret kampanyasında kullanılmasını asla istemeyeceği vurgulanmıştı.

Petty 2017’de yanlışlıkla aşırı derecede ağrı kesici aldıktan sonra 66 yaşında hayatını kaybetmişti.

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