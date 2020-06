Rolling Stones'tan Trump'a şarkılarını kullanmama uyarısı

Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yapılan mitingde, "You Can't Always Get What You Want" şarkısı kullanılmıştı.

Aynı şarkı Trump'ın 2016 kampanya sürecinde de kulanılmış, grup Trump'ı desteklemediği mesajını paylaşmıştı.

Cumartesi günü yayımlanan açıklamada, gruba ait eserlerin kullanılmaması ile ilgili taleplerin göz ardı edildiği ve daha ileri adımlar atımasının gerekli hale geleceği ifade edildi.

Grubun içerik haklarını yöneten BMI firmasının, hak ihlali nedeniyle Trump kampanyasına dava açma uyarısı yaptığı bildiriliyor.

Bu ay içinde 2017 yılında hayatını kaybeden rock yıldızı Tom Petty'nin ailesi de Trump kampanyasına izin müziklerini kullandıkları için uyarı yollamıştı.

Twitter mesajında, "Petty hiçbir zaman şarkılarının nefret kampanyası için kullanılmasını istemezdi" denildi.

https://twitter.com/tompetty/status/1274527971513004033

Rolling Stones'un 76 yaşındaki solisti Mick Jagger, Nisan ayında grubun sekiz yıl sonra ilk şarkısı olan Living In A Ghost Town'u piyasaya sürmüştü.

ABD'nin yeni başkanı Kasım ayı başında yapılacak seçimle belirlenecek.