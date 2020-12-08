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Rolls-Royce’dan 70 bin TL değerinde donanım Pursuit Seat!

08.12.2020 17:47 | Son Güncelleme:
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Rolls-Royce’dan 70 bin TL değerinde donanım Pursuit Seat!

Rolls-Royce , Pursuit Seat adı verilen en pahalı donanımı tanıttı. Rolls-Royce Pursuit Seat markanın müşterilerine sunduğu en pahalı donanımlardan biri.

Rolls-Royce’dan 70 bin TL değerinde donanımı müşterilerine sundu. Pursuit Seat adında bu ekstra koltuk ile marka, müşterilerin konforunu arttırıyor. Pursuit Seat nedir? Rolls-Royce Pursuit Seat kaç para?

rolls-royce-pursuit-seat

ROLLS-ROYCE’DAN 70 BİN TL DEĞERİNDE DONANIM

Pursuit Seat, sık sık araziye çıkan RR sahiplerinin vazgeçilmezi olacak. Çünkü bu donanım özellikle kullanıcıların rahatını sağlıyor. Rolls-Royce'un özel üretim donanımlarının baş tasarımcısı Matthew Danton, bu ilginç sistemi şu şekilde anlatıyor: "Aslında bu koltuk için Sir Henry Royce'un 'en iyisini alarak daha iyi hale getirin' sloganından yola çıktık. Rolls-Royce'un standartlarına uygun ve orijinal haline sadık kalan Pursuit Seat, kullanıcılarımızı gittikleri her yerde rahat ettirecek."

rolls-royce-pursuit-seat

ROLLS-ROYCE PURSUIT SEAT ’IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Karbon fiber ve alüminyumdan HAZIRLANMIŞ özel koltuk, oldukça sağlam görünen bir donanıma benziyor. Her şekilde ayarlanabilen bu donanımın birde özel kutusu bulunuyor. İsterseniz bu donanım için aracınızın bagaj alanında özel bir alan da sunuluyor.

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