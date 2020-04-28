Rolls-Royce gıda üretimine de el atmış!

Firmalar bazen birçok sektörde faaliyet gösterebiliyor. Bu sektörlerden bazıları kulağa tuhaf dahi gelebiliyor. Bunun bir örneği Volkswagen. Volkswagen, bildiğiniz üzere fabrika çalışanları için üretmeye başladığı sosislerini artık Almanya'yı da aşan bir ürün haline getirmiş durumda. Firma bu ürünü sayesinde sadece otomobil üreticilerine değil, şarküteri üreticilerine de 'biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu' mesajı veriyor. Volkswagen gibi gıda üretimi yapan bir diğer firma ise İngiliz otomobil üreticisi Rolls-Royce. Rolls-Royce'un ürettiği ürün de çalışanları da Volkswagen'den çok farklı.

ROLLS-ROYCE ARILARI ÇALIŞTIRIYOR

Rolls-Royce bal üretiyor. Evet, yanlış duymadınız. İngiliz otomobil üreticisi, sahibi olduğu altı tane kovanda bal üretiyor. Üstelik Rolls-Royce bal üretimini 2017 yılından beri yapıyor. Tabi konu Rolls-Royce olunca arı kovanları da Rolls-Royce işi oluyor.

Rolls-Royce'un arı kovanlarının birbirinden farklı isimleri var. Kovanlar Ghost, Wraith, Cullinan, Phantom, Dawn ve Spirit of Ecstasy isimlerine sahip. Yani Rolls-Royce markalı otomobiller kovanlara da ilham olmuş. Bu da oldukça ilginç. Kovanlar da tamamen paslanmaz çelik plakadan üretilmiş durumda. Bir Rolls-Royce klasiği olarak kovanlar da fabrikada tamamen el işçiliği ile imal edilmiş. Şimdi merak edilen soruya gelelim; Rolls-Royce üretimi bal nasıl satın alınır?