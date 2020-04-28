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Rolls-Royce gıda üretimine de el atmış!

İLGİNÇ HABERLER  | 28.04.2020 18:11 | Son Güncelleme

İngiliz üretici Rolls-Royce, otomobil ve uçak motorundan sonra tıpkı Volkswagen gibi gıda sektörüne de girdi. Rolls-Royce'un onun için eski ama bizler için yeni ürününün üreticileri ise ne koronavirüs nedeniyle evde kalmak, ne de evden çalışmak zorunda.

Rolls-Royce gıda üretimine de el atmış!

Firmalar bazen birçok sektörde faaliyet gösterebiliyor. Bu sektörlerden bazıları kulağa tuhaf dahi gelebiliyor. Bunun bir örneği Volkswagen. Volkswagen, bildiğiniz üzere fabrika çalışanları için üretmeye başladığı sosislerini artık Almanya'yı da aşan bir ürün haline getirmiş durumda. Firma bu ürünü sayesinde sadece otomobil üreticilerine değil, şarküteri üreticilerine de 'biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu' mesajı veriyor. Volkswagen gibi gıda üretimi yapan bir diğer firma ise İngiliz otomobil üreticisi Rolls-Royce. Rolls-Royce'un ürettiği ürün de çalışanları da Volkswagen'den çok farklı.

ROLLS-ROYCE ARILARI ÇALIŞTIRIYOR

Rolls-Royce bal üretiyor. Evet, yanlış duymadınız. İngiliz otomobil üreticisi, sahibi olduğu altı tane kovanda bal üretiyor. Üstelik Rolls-Royce bal üretimini 2017 yılından beri yapıyor. Tabi konu Rolls-Royce olunca arı kovanları da Rolls-Royce işi oluyor.

rolls-royce bal

Rolls-Royce'un arı kovanlarının birbirinden farklı isimleri var. Kovanlar Ghost, Wraith, Cullinan, Phantom, Dawn ve Spirit of Ecstasy isimlerine sahip. Yani Rolls-Royce markalı otomobiller kovanlara da ilham olmuş. Bu da oldukça ilginç. Kovanlar da tamamen paslanmaz çelik plakadan üretilmiş durumda. Bir Rolls-Royce klasiği olarak kovanlar da fabrikada tamamen el işçiliği ile imal edilmiş. Şimdi merak edilen soruya gelelim; Rolls-Royce üretimi bal nasıl satın alınır?

ROLLS-ROYCE ÜRETİMİ BAL NASIL SATIN ALINIR?

Bu soruya yanıt vermek kolay ancak üzücü. Zira, Rolls-Royce ürettiği balları satmıyor. Bunun yerine üretilen ballar, markanın logosunun olduğu kavanozlara dolduruluyor ve konuklara ikram edilmek üzere Rolls-Royce dolaplarında saklanıyor. Yani tıpkı Rolls-Royce otomobilleri gibi, Rolls-Royce balları da koleksiyonluk bir ürün. Olur da bir gün bu baldan tadarsanız lütfen bizimle paylaşın.

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