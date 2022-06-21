HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rolls Royce, hayat pahalılığının artması nedeniyle İngiltere'deki çalışanlarına 2 bin sterlin ödeyecek

Rolls Royce, hayat pahalılığının artması nedeniyle İngiltere'deki çalışanlarına 2 bin sterlin ödeyecek

21.06.2022 05:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de araba markası Rolls Royce, 14 binden fazla çalışanına artan hayat pahalılığı nedeniyle bir sefere mahsus 2 bin sterlinlik bir ödeme yapacak.

Rolls Royce, hayat pahalılığının artması nedeniyle İngiltere'deki çalışanlarına 2 bin sterlin ödeyecek

İngiltere'de araba markası Rolls Royce, 14 binden fazla çalışanına artan hayat pahalılığı nedeniyle bir sefere mahsus 2 bin sterlinlik bir ödeme yapacağını duyurdu.

ÖDEME İŞÇİLERLE BİRLİKTE KIDEMLİ OLMAYAN YÖNETİCİLERE YAPILACAK

Araba üreticisi, ödemenin Derby ve Bristol fabrikalarında çalışan işçilerle birlikte kıdemli olmayan yöneticilere yapılacağını duyurdu.

İlk olarak 3 bin çalışan Ağustos maaşlarında bu ödemeyi alacak. Kalan 11 bin sendikalı işçiye ise sendikalarının miktarı kabul etmesi durumunda ödeme yapılacak.

BBC'ye konuşan bir Rolls Royce yetkilisi, çalışanlarının yüzde 70'inin ödemeden faydalanacağını belirtirken, firmanın ayrıca son yılların en yüksek maaş zamlarını da gerçekleştirdiğini söyledi.

Sendikalarla 2022-23 senesine ait maaş düzenlemeleri için müzakerelerin sürdüğünü belirten yetkili, artan yaşam maliyetlerinin de bu görüşmelerde önemli bir faktör olacağını ifade etti.

Firma yetkilisi ayrıca 11 bin sendikalı işçiye, Mart ayına kadar uzanan maaşlarda yüzde 4'lük bir artış teklif edileceğini de sözlerine ekledi.

ENFLASYON ORANI SON 40 YILIN ZİRVESİNDE

Birleşik Krallık'taki enflasyon oranı son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Başta doğal gaz ve elektrik faturaları olmak üzere pek çok ürün kaleminde fiyat artışları yaşanıyor.

Resmi verilere göre de kayıtların tutulduğu günden bugüne dek ilk kez işsiz sayısı boştaki iş sayısından daha az. Bu nedenle de işletmeler de ellerindeki işçileri tutabilmek ve boşlukları da doldurabilmek adına ücret artışlarına ve bazı çeşitli önlemlere başvuruyor.

Ülkede faaliyet gösteren bankalardan Lloyds Bank, çalışanlarına artan maliyetlere karşı 1000 sterlinliklik bir toplu ödeme teklif etti.

Süpermarket zinciri Morrisons da 80 bin çalışanının ücretlerini artırdığını duyurdu. Diğer süper marketler Tesco, Sainsbury's ve Asda da benzer durumlar geçerli.

İngiltere'de açıklanan son verilere göre enflasyon yüzde 9 seviyelerinde. Bu yıl içerisinde de artış bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hong Kong'un simgesiydi... Yüzen dev restoran battı!Hong Kong'un simgesiydi... Yüzen dev restoran battı!
Eczanenin yerini bulamadı diye terör estirdi! Eczanenin yerini bulamadı diye terör estirdi!
550 bin kişiye askerlik affı geliyor550 bin kişiye askerlik affı geliyor
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

İsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteri

İsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteri

Ronaldo'nun milyonluk aracı kazaya karıştı!

Ronaldo'nun milyonluk aracı kazaya karıştı!

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

Haziranda kâbusu yaşıyorlar! Ankara'dan sonra bir ilden daha korkunç kareler

Haziranda kâbusu yaşıyorlar! Ankara'dan sonra bir ilden daha korkunç kareler

"Kafanı koparırım" diye tehdit etmişti! Kendini böyle savundu: "Babam kucağımda öldüğü için..."

"Kafanı koparırım" diye tehdit etmişti! Kendini böyle savundu: "Babam kucağımda öldüğü için..."

İlginizi Çekebilir

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.