HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rolls-Royce, kamyonla taşınan mini nükleer santraller üretmeyi planlıyor

Rolls-Royce, kamyonla taşınan mini nükleer santraller üretmeyi planlıyor

24.01.2020 15:38 | Son Güncelleme

Rolls-Royce, 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfırlamayı hedefleyen İngiltere’de elektrik üretimi için mini nükleer santral üretmeyi planlıyor. 2029 yılına kadar üretilecek olan mini santraller, şirketin fabrikasında üretilip, kurulacağı yere kamyonla taşınacak.

Rolls-Royce, kamyonla taşınan mini nükleer santraller üretmeyi planlıyor

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, İngiltere'de 2029'a kadar elektrik üretimi için mini nükleer santraller üretip işletmeyi planladığını açıkladı.

Santraller şirketin fabrikasında üretilip kurulacağı yere kamyonlarla taşınacak.

Rolls-Royce, ana şirketi olduğu bir konsorsiyumla geliştireceği modüler nükleer santralleri (SMR) tasfiye edilen nükleer santrallerin yerlerine kurmayı planlanıyor.

Rolls Royce'un teknolojiden sorumlu başkanı Paul Stein, BBC'ye 2029'a kadar 10-15 nükleer santral üretebileceklerini söyledi.

10 dönümlük alanlarda kurulacak santrallerin kendisi 1,4 dönümlük bir yer kaplıyor. Bu, İngiltere'nin Somerset bölgesinde inşaatı süren Hinkley Point'in kaplayacağı alanın 16'da birine denk geliyor.

Boyutlarının çok küçük olması nedeniyle teorik olarak her kente nükleer santral kurulmasının mümkün olduğu belirtiliyor. Ancak şirket yetkilileri, eski santral alanlarını kullanmanın olası terör saldırılarına karşı daha güvenli olacağını söylüyor.

'12 küçük santral yerine bir santral yapmak daha ekonomik'

Modüler santrallerin maliyetleri azaltacağı ve elektrik fiyatını ucuzlatabileceği vurgulanıyor.

Çevreci gruplar arasında modüler reaktörler konusunda görüş ayrılıkları var. Bazı örgütler, "tehlikeli ve pahalı" dedikleri nükleer santrallerin tamamen devre dışı bırakılarak daha ucuz, yenilenebilir enerjiye odaklanılmasını istiyor.

Bazı gruplar ise İngiltere'nin 2050'ye kadar karbon salımını sıfırlama hedefine ulaşabilmesi için her türlü teknolojiye ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Sıfır karbon yasasını geçiren ilk büyük ekonomi olan İngiltere 21. yüzyılın ortasına kadar karbon salımını sıfırlama taahhüdünde bulunmuştu. Bu çerçevede, ağaç dikimi ve karbon depolama gibi yöntemlerle atmosfere salınan sera gazlarının etkisinin dengelenmesi hedefleniyor.

Londra'daki UCL Üniversitesi'nden Paul Dorfman ise minik nükleer santrallerinin maliyet avantajlarının "abartıldığını" öne sürdü.

Dorfman, üretim hattındaki bir hatanın tüm santral filosunda soruna yol açabileceğini belirterek "12 adet 100 MW'lik santral yapmak yerine bir adet 1,2 GW'lik santral inşa etmek daha ekonomik" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu.Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu.
Amsterdam'da düşen THY uçağıyla ilgili yeni gelişme! Amsterdam'da düşen THY uçağıyla ilgili yeni gelişme!
Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da silahlı saldırı

Almanya'da silahlı saldırı: En az 6 kişi öldü!

Beyni cama dönüşen adam şaşkınlık yarattı!

Beyni cama dönüşen adam şaşkınlık yarattı!

Hasta çocuklarını havalimanında terk edip gittiler!

Hasta çocuklarını havalimanında terk edip gittiler!

ABD'de patlama! Kilometrelerce öteden duyuldu

ABD'de patlama! Kilometrelerce öteden duyuldu

Amsterdam'da düşen THY uçağıyla ilgili yeni gelişme!

Amsterdam'da düşen THY uçağıyla ilgili yeni gelişme!

'Trump, Erdoğan'a uzun süredir hayran!

'Trump, Erdoğan'a uzun süredir hayran'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.