Rolls-Royce Silent Shadow elektrikli olarak mı gelecek?

Yaklaşık bir yıl sonra, Goodwood merkezli otomobil üreticisi, Çin'deki talebin ardından elektrikli araçlara yönlendirdiğini kabul etti. Ancak sıfır emisyonlu mobilite için atılan belirli adımları açıklamaya henüz hazır değildi.

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI!

Şimdi, nihayet, Rolls'un ilk sıfır emisyon modeli üzerinde fiili çalışmaya başlamak üzere olduğu görülüyor. Autocar, İngiliz şirketinin bağımsız bir elektrikli araç hazırladığını ve bunun ilk ayrıntılarının yıl sonundan önce açıklanması gerektiğini bildirdi. Yine de, bu on yılın sonuna kadar tam bir açıklama beklemeyin.

MEVCUT MODEL KULLANILMAYACAK

Rolls-Royce zaten tamamen elektrikli bir Phantom prototipine sahip ancak, nihai ürünün mevcut Phantom model yelpazesine entegre edilmeyeceği düşünülüyor. Bunun yerine Rolls Royce, yepyeni bir model piyasaya sürmek istiyor ve şu anda var olan Phantom EV, yalnızca güç aktarma organlarının testi için kullanılıyor. Geçen yılki Silver Shadow patentinin isminin henüz ne olacağı netlik kazanmadı. Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller-Ötvös yaptığı bir açıklamada; "Paramızı nereye yatıracağımıza dair akıllı kararlar vermemiz gerekiyor. Daha büyük şirketlerin hibritlere ve her türlü farklı teknolojiye girmesi uygun olabilir” dedi. Markanın ilk üretim elektrikli aracı, teknolojik olarak daha gelişmiş ve daha çevreci araçlar arayan müşterilere hitap ediyor. Yeni elektrikli otomobilin ana pazarları Amerika Birleşik Devletleri ve Çin olacak.



