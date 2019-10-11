HABER

Rolls-Royce'un ilk SUV modeli Türkiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:19 | Son Güncelleme

Yeni Rolls-Royce Cullinan'ın Türkiye tanıtımı İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaptı

İSTANBUL (AA) - Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, tarihinin ilk SUV modeli Cullinan'ın Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi.

Yeni Rolls-Royce Cullinan, İstanbul’da bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nda yapılan basın toplantısıyla Türkiye'ye adım attı.

Rolls-Royce Motor Cars Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa İletişim Direktörü Frank Tiemann, toplantıdaki konuşmasında, "Yaşam tarzlarında sınırlamaları kabul etmeyenler için tasarımcılarımız, gerçekten benzersiz ve ödünsüz bir otomobil yarattı." ifadelerini kullandı.

Tiemann, Cullinan'ın kendileri için tamamıyla yepyeni bir yolculuğa ve yepyeni bir istikamete işaret ettiğini belirterek, "Tabii ki de şüphesiz Phantom modeli her zaman olduğu gibi bundan sonra da bizim için amiral gemisi pozisyonunu koruyacaktır ve tüm dünyada lüks ürünler dendiği zaman sahip olduğu zirveyi korumaya devam edecektir." dedi.

Royal Motors Başkan Yardımcısı ve Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Marka Müdürü Hilal Aysal ise "Cullinan sizi günlük hayatın monotonluğundan çıkararak ıssız bir gölde balık tutmaya, karlı yollardan geçerek dağ evinize zahmetsizce götürürken aynı zamanda çocuklarınızı evden okula, akşamları ise bir sanat sergisine aynı lüks hissiyle götürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Slater de Rolls-Royce'un Royal Motors ile birlikte Türkiye pazarında beklentilerin çok üzerinde bir başarı elde ettiğini ifade ederek, "Her gelen yeni modelle gençleşen Rolls-Royce, ilk SUV’u Cullinan ile birlikte sadece şehir hayatında konfor ve lüks arayanlara değil, macera tutkunlarını da kendine çekiyor." diye konuştu.

- İsmini şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük elmas taşından alıyor

Toplantıda verilen bilgilere göre, Rolls-Royce Cullinan, gerçek lüks ile arazi yolculuğuna çıkma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Tamamı alüminyum "lüks mimarisi" üzerine konumlanan tasarımıyla ikinci alüminyum Rolls-Royce olma özelliği de taşıyor.

Şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük elmas taşının adını taşıyan Cullinan, Rolls-Royce’un ilk yüksek gövdeli, her türlü engeli aşabilen, her rotasyona ulaşabilecek bir arazi otomobili olarak öne çıkıyor. Dünyanın her yerinde yapılan düzinelerce yol testine göre bu otomobil, engebeli araziyi güvenle geçebiliyor ve çevikliğiyle de yüksek performans sergiliyor.

Rolls-Royce'un ünlü "Magic Carpet Ride"ı (Uçan Halı Sürüşü), Cullinan'ının sofistike ayarlanabilir havalı süspansiyonuyla bütün arazi koşullarında deneyimlenebiliyor. Aynı zamanda Cullinan, SUV segmentinde ilk "üç kutu özellikli" otomobil özelliğini de taşıyor.

- 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor

Otomobil içindeki opsiyonel bölme duvarı, yolcular için bagaj bölmesinden ayrılmış ayrı bir ortam oluşturuyor. Araç, yeni 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor dört çeker sistemiyle birlikte 563 HP/ 420 kW güç ve 850 Nm tork üretiyor. Gerçek bir Rolls-Royce olan Cullinan, sahiplerinin çok çeşitli yaşam tarzlarına özel olarak geliştirilen, kişiye özel seçenekleriyle sunuluyor.

Ayrıca özel sipariş seçeneklerinden biri olan "Viewing Suite" sadece bir düğmeye basılarak bagaj bölümünden arka tarafa bakan, çift deri koltuk ve özel kokteyl masasından oluşuyor.

PARTNERMüge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...Müge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...
Muş’tan harekata destekMuş’tan harekata destek
Ankara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildiAnkara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cullinan Rolls-Royce

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yakalanma anı görüntüleri!

Yakalanan teröristler böyle getirildi!

Barış Pınarı Harekatı başlayınca YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

Harekatın başlamasıyla YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

AA: Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

AA duyurdu: Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

İstanbul'daki orman yangınlarıyla ilgili PKK operasyonu! Gözaltına alındılar

Orman yangınlarında terör şüphesi!

Akçakale'deki saldırıda şehit olan Muhammed Omar ve Cihan Güneş için tören düzenlendi

Acı veda! Sivil şehitler için tören

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.