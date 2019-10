Rolls-Royce'un ilk SUV modeli Türkiye'de

Tiemann, Cullinan'ın kendileri için tamamıyla yepyeni bir yolculuğa ve yepyeni bir istikamete işaret ettiğini belirterek, "Tabii ki de şüphesiz Phantom modeli her zaman olduğu gibi bundan sonra da bizim için amiral gemisi pozisyonunu koruyacaktır ve tüm dünyada lüks ürünler dendiği zaman sahip olduğu zirveyi korumaya devam edecektir." dedi.

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Slater de Rolls-Royce'un Royal Motors ile birlikte Türkiye pazarında beklentilerin çok üzerinde bir başarı elde ettiğini ifade ederek, "Her gelen yeni modelle gençleşen Rolls-Royce, ilk SUV’u Cullinan ile birlikte sadece şehir hayatında konfor ve lüks arayanlara değil, macera tutkunlarını da kendine çekiyor." diye konuştu.

- İsmini şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük elmas taşından alıyor

Toplantıda verilen bilgilere göre, Rolls-Royce Cullinan, gerçek lüks ile arazi yolculuğuna çıkma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Tamamı alüminyum "lüks mimarisi" üzerine konumlanan tasarımıyla ikinci alüminyum Rolls-Royce olma özelliği de taşıyor.

Şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük elmas taşının adını taşıyan Cullinan, Rolls-Royce’un ilk yüksek gövdeli, her türlü engeli aşabilen, her rotasyona ulaşabilecek bir arazi otomobili olarak öne çıkıyor. Dünyanın her yerinde yapılan düzinelerce yol testine göre bu otomobil, engebeli araziyi güvenle geçebiliyor ve çevikliğiyle de yüksek performans sergiliyor.