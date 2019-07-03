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Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en büyük yer altı şehrinde Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır ortaya çıktı.Nevşehir Belediyesi tarafından ortaya çıkartılan dünyanın en büyük yer altı şehrinde çalışmalar devam ediyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en büyük yer altı şehrinde Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır ortaya çıktı.
Nevşehir Belediyesi tarafından ortaya çıkartılan dünyanın en büyük yer altı şehrinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar sırasında bin 500 yıl önce Doğu Roma döneminde savaş atlarının yetiştirildiği ve atların bakımlarının yapıldığı ahır ortaya çıktı. Ahır içerisinde 50 yemlik bulunurken, yemliklerde 100 atın aynı anda beslendiği ifade ediliyor.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, dünyanın en büyük yer altı kentinde ortaya çıkartılan ahırın bin 500 yıllık olduğunu ve burada Doğu Roma İmparatorluğu’na ait savaş atlarının yetiştirildiğini söyledi. Başkan Arı, “Şimdi Nevşehir, Kapadokya bölgesi dünya turizminin başkentidir. Türkiye’nin her tarafında farklı turizm destinasyonları bulabilirsiniz ancak Kapadokya ve Nevşehir’in özel bir yeri var. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kapadokya bölgesi dünyada eşi benzeri olmayan bir bölgedir. Deniz turizmini veya farklı turizm aktivitelerini farklı ülkelerde, farklı şehirlerde benzerlerini bulabilme olasılığınız var. Fakat Nevşehirimizin ve Kapadokya bölgemizin bir alternatifini dünyanın hiçbir yerinde bulmanız mümkün değil. Bu manada Nevşehirimize ve Kapadokya bölgemize yıllık 2 milyon 700 bin turist gelmektedir. İnşallah bu yıl 3 buçuk milyon turist hedefi bulunmaktadır. Ancak şehir merkezimizin turizmden aldığı pay maalesef şuanda sıfır. Fakat şehir merkezinin turizmden aldığı payın artırılabilmesi için elimizde çok önemli bir enstrüman kale bölgesinde çıkan dünyanın en büyük yer altı şehri olarak ifade ettiğimiz kale bölgesindeki yer altı şehrimizdir. Dünyanın en büyük yer altı şehrimizden her gün tarihi aydınlatacak ve bu bölgedeki yerleşimin hangi döneme ait olduğunu ifade edecek her gün farklı turizm ve tarihi yerler ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi de ahırlar bölgesidir. Aynı anda 100 tane atın bakımının yapıldığı ve yetiştirildiği ahırlar bölgesi ortaya çıktı. Bu ahırların Roma dönemine ait olduğu belirtiliyor. İnşallah biz şimdi şehrimizde yeni bir turizm hamlesi başlatarak hem kale bölgemizi hem de buradaki yer altı şehrini faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Bu faaliyete geçirme esnasında ise bizim en önemli argümanlarımızdan bir tanesi de bu ahırlar bölgesiyle birlikte bu bölgenin tarihine dair verilerin elimize net bir şekilde geliyor olmasıdır. Bu anlamda da 100 tane Roma savaşçı atının yetiştirildiği mekân ortaya çıktı” dedi.

“İHA’ya teşekkür ederim”
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Dünyanın en büyük yer altı şehrinde yapılan çalışmaları görüntüleyen ve kamuoyunu bilgilendiren İhlas Haber Ajansı’na teşekkür ederim" dedi. Arı, “Sizde bu ahırı incelediniz ve görüntülediniz. Bu vesileyle de ben size ve İhlas Haber Ajansı (İHA) ailesine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu bölgeleri çok yakın bir zaman içerisinde hem ülkemizin hem dünyanın turizmine kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu

Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır bulundu
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