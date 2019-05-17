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Roma Büyük Camisi'nde iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 23:35 | Son Güncelleme

Roma Büyük Camisi'nde iftar

MADRİD (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve İtalya İslam Dini Merkezi'nin iş birliğiyle Roma Büyük Camisi'nde iftar verdi.

İtalya'nın en büyük camisi olan Roma Büyük Camisi'ndeki iftar programına, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Rıza Haluk Soner ile aralarında İtalya İslam Dini Merkezi yetkilerinin de olduğu Roma'daki İslam cemaatinden yaklaşık 500 Müslüman katıldı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Büyükelçi Esenli'nin iftar yemeği vesilesiyle yaptığı kısa konuşmada, ramazanın İslam alemine ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesine vesile olmasını temenni etti.

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