Roma'da Can Yaman izdihamı! Hayranları pandemi dinlemedi

Özge Gürel ile beraber başrolünde rol aldığı dizisi Bay Yanlış, reyting kurbanı olan Can Yaman, dizisinin final yapmasıyla İtalya'ya uçtu. Pandemi öncesinde de sıklıkla İtalya'ya giden Yaman'ın hayranları ise Yaman'ı karşılamak için havalimanına geldi.

İtalya’dan gelen görüntülerde, Can Yaman’ı önce havalimanı apromunda bazı hayranlarının karşıladığı görüldü. Ünlü oyuncunun konakladığı otelin önüne gelen hayranları pandemiyi önemsemedi.

Bu kadar yoğun hayran kalabalığına rağmen Yaman'ın, İtalya'da otobüs kullanması dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, siyah beyaz ve kartal kanatları olan bir maske taktı ve İtalya’da havalimanında da maskesini hiç çıkartmadı.



