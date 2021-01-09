Roma'da Can Yaman izdihamı! Koronavirüsü hiçe saydılar

Son olarak Bay Yanlış dizisiyle ekrana gelen oyuncu Can Yaman, İtalya'da bir makarna markasının yüzü oldu.

İtalya'da büyük bir hayran kitlesi olan yakışıklı oyuncu Can Yaman'dan İtalya'da bir makarna markasının reklam yüzü oldu.

Çekimleri 5 Ocak'ta başlaya reklam filmini dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek çekiyor.

Koronavirüsten kötü etkilenen İtalya'da, vatandaşların Can Yaman'ı görünce, salgını hiçe sayarak izdiham yaratması tepki çekti.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul Suadiye’de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babasının adı Güven Yaman, annesinin adı Güldam Can’dır. Can Yaman 5 yaşındayken, anne ve babası ayrıldı. Büyükannesi Makedon, büyükbabası ise Yugoslav kökenlidir.

İlkokul ve ortaokulu Bilfen Kolejinde okuduktan sonra Lise eğitimini ise İtalyan lisesinde tamamladı. Lise son sınıfta öğrenci değişimi programı ile Amerika‘da Ohio’da okudu. Liseden sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde burslu olarak okuyarak 2012 yılında mezun oldu. Yine üniversitedeyken değişim programıyla Washington’a gidip hukuk dersleri aldı.