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Roma'da Can Yaman izdihamı! Koronavirüsü hiçe saydılar

09.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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Ferzan Özpetek'in yöneteceği bir reklam filmi için İtalya'nın Roma şehrine giden Can Yaman, otel çıkışı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Son olarak Bay Yanlış dizisiyle ekrana gelen oyuncu Can Yaman, İtalya'da bir makarna markasının yüzü oldu.

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İtalya'da büyük bir hayran kitlesi olan yakışıklı oyuncu Can Yaman'dan İtalya'da bir makarna markasının reklam yüzü oldu.

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Çekimleri 5 Ocak'ta başlaya reklam filmini dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek çekiyor.

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Koronavirüsten kötü etkilenen İtalya'da, vatandaşların Can Yaman'ı görünce, salgını hiçe sayarak izdiham yaratması tepki çekti.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul Suadiye’de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babasının adı Güven Yaman, annesinin adı Güldam Can’dır. Can Yaman 5 yaşındayken, anne ve babası ayrıldı. Büyükannesi Makedon, büyükbabası ise Yugoslav kökenlidir.

İlkokul ve ortaokulu Bilfen Kolejinde okuduktan sonra Lise eğitimini ise İtalyan lisesinde tamamladı. Lise son sınıfta öğrenci değişimi programı ile Amerika‘da Ohio’da okudu. Liseden sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde burslu olarak okuyarak 2012 yılında mezun oldu. Yine üniversitedeyken değişim programıyla Washington’a gidip hukuk dersleri aldı.

2014 yılında, mezun olduktan sonra 1 yıl mecburi staj için Awaterhouse Coopers adındaki dünyaca ünlü kurumsal bir firmada altı ay avukatlık yapmıştır.
Can Yaman, Cüneyt Sayıl‘dan oyunculuk eğitimi aldıktan sonra oyunculuğa başlamıştır.

Lisanslı basketbolcu olan yakışıklı oyuncu ayrıca Futbol, Gitar, Piyano, Bateri, Masa Tenisi, Rafting, Badminton’la ilgileniyor.

Türkçe, Lazca, İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Oyunculuğuna katkıda bulunacağına inandığı için dans eğitimi de almaya başlamıştır.

2014 yılında yönetmenliğini Türkan Derya‘nın yaptığı “Gönül İşleri” adlı dizide Bedir karakterini canlandırırken başrollerini Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç, Timuçin Esen, Sinem Kobal, Fırat Çelik, Sezai Aydın ve Can Yaman birlikte oynadılar.

2015 yılında yönetmenliğini Osman Sınav‘ın yaptığı “İnadına Aşk” dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrolde oynadı.

2016 yılında başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker‘in yer aldığı “Hangimiz Sevmedik” adlı dizide Tarık karakterini canlandırdı.

Filmleri ve Dizileri:

Oyuncu:

2020 - Bay Yanlış (Özgür Atasoy) (TV Dizisi)
2018 - Erkenci Kuş (Can Divit ) (TV Dizisi)
2017 - Dolunay (Ferit)(TV Dizisi)
2016 - Hangimiz Sevmedik (Tarık) (TV Dizisi)
2015 - İnadına Aşk (Yalın Aras) (TV Dizisi)
2014 - Gönül İşleri (Bedir) (TV Dizisi)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

Sahte Gelin
Ay Işında Şamata
Mavi oyunu
Haybeden Gerçek Üstü Konuşmalar
Göcekler Göğerince

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