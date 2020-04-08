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  4. Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'e koronavirüs şoku!

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'e koronavirüs şoku!

İTALYA HABERLERİ  | 08.04.2020 17:38 | Son Güncelleme

İtalyan ekibinden, milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir karar geldi.

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'e koronavirüs şoku!

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve tüm dünya üzerinde etkisini gösteren koronavirüs salgını Avrupa'da özellikle İtalya'yı derinden sarstı.Ülkede her gün yüzlerce kişi hayatını kaybederken yeni vakaların sayısı da gün geçtikçe artıyor. İtalya'nın sağlık sistemi ise şu an çökmüş durumda. Yaşı daha genç olanlara tedavide öncelik veriliyor.

FUTBOL SEKTÖRÜ ETKİLENDİ

Koronavirüs ülkenin her alanını olduğu gibi futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Futbol kulüpleri maaş dengesinin sağlamakta zorluk çekiyor. Roma da bu kulüplerin başında geliyor. Milli yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği sarı-kırmızılı ekip flaş bir karar aldı. Calciomercato'nun haberine göre, koronavirüsten maddi anlamda olumsuz etkilenen Roma'da satılacaklar listesinin en başına Cengiz yazıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Romada misyonunu tamamladı sanki. Artık segment yükseltme zamanı gelmişti virüs olayı bahane oldu sadece.
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