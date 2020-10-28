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Roma'da virüs önlemlerine olaylı protesto

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2020 10:21 | Son Güncelleme

İtalya'da yürürlüğe giren yeni kısıtlayıcı tedbirlere karşı protestolar sürüyor. Yüzlerce kişi başkent Roma'da sokağa çıktı. Göstericiler polisle çatıştı.

Roma'da virüs önlemlerine olaylı protesto

İtalya'nın başkenti Roma'da aşırı sağcıların, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yayılmanın önüne geçmek için alınan tedbirlere yönelik protestosu olaylı geçti.

Aşırı sağcılar, cumartesiyi pazara bağlayan gece sokağa çıkma yasağını delmek için toplandıkları Popolo meydanında bugün tekrar salgına yönelik kısıtlayıcı tedbirleri protesto etmek için bir araya geldi.

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Popolo meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan emniyet güçlerinin, başbakanlığa çıkan yolları tuttuğu görüldü.

"Özgürlük, özgürlük" diye slogan atıp İtalya Milli Marşı'nı okuyan ve meşaleler yakan gruba, güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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Protestocuların da çok sayıda taş, şişe, fişek ve ses bombası atarak güvenlik güçlerine bir süre direnmesinin ardından meydanın arka caddelerinde bir süre kovalamaca yaşandı.

Göstericiler tarafından bazı çöp kutularının ateşe verildiği görüldü. İtalyan basınında çıkan haberlerde, olaylarda 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Bu arada, Popolo meydanındaki olaylı protestonun yaşandığı sırada son tedbirlerden etkilenecek restoran sahiplerine yeni yardım paketini açıklayan Başbakan Giuseppe Conte de çekilen acının farkında olduklarını ancak gösterilere şiddetin karışmasını tasvip etmediklerini söyledi.

İtalya'da geçen hafta sonu önce Napoli, ardından Roma’da bölgesel bazda uygulanan sokağa çıkma yasağına tepki olarak başlayan protestolar, Başbakan Conte’nin 25 Ekim Pazar günü yeni kısıtlayıcı tedbirleri açıklamasıyla ülke geneline yayılmış; Milano, Torino, Trieste’de de şiddet olayları yaşanmıştı.

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Diğer yandan, SWG araştırma şirketinin kamuoyu yoklamasına göre, ankete katılanların yüzde 28'i alınan önlemleri mevcut durum için uygun bulurken yüzde 36'sı yetersiz, yüzde 25'i ise aşırı bulduğunu belirtti.

Ülkede Covid-19 salgınında, son 24 saatte 21 bin 994 yeni vaka sayısıyla günlük bazda en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

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