Roma dönemi kaya mezarlarında kazı çalışmaları

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Roma dönemine ait nekropolde (eski mezarlık alanları) kazı çalışmaları başladı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunushan Gelinler Dağı Nekropolü Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında gün ışığına çıkarılan Roma dönemine ait kaya mezarlarının turizme kazandırılacağı belirtildi.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta Yunushan Mahallesi'nde yer alan kaya mezarları bölgesinde başlayan kazı çalışmalarında Hatay Müze Müdürlüğü bünyesindeki arkeologların yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Uygur, kentin ve Altınözü ilçesinin birçok tarihi ile turistik değere ev sahipliği yaptığını, Altınözü'nün bu konuda oldukça zengin bir tarihi mirasa sahip olduğunu vurguladı.

Kaya mezarlarının da gün yüzüne çıkmayı bekleyen değerler arasında olduğunu belirten Uygur, şöyle devam etti:

"Roma dönemine ait kaya mezarlarını gün yüzüne çıkartarak turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Altınözü, güneyde doğa harikası ve çok önemli bir tarihsel geçmişi olan bir ilçemizdir. Roma Nekropolü’nde 75 bin metrekarelik bir alan üzerinde toplamda 18 kaya mezarı bulunmaktadır. Kaya mezarlarının üzerinde çeşitli motifler, steller, koçbaşları bulunmaktadır. Yunushan Mahallemizde bulunan Roma dönemine ait kaya mezarlarının Altınözü turizmine, tarihi ve kültürel varlığına önemli bir katkı sunacaktır. Gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum."

Uygur, proje kapsamında yürüyüş alanları, çevre düzenlemesi, ışıklandırma, mağaraların temizliğinin de yapılacağını ifade etti.

