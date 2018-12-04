Roma döneminden kalma fresk, defineciler tarafından yontularak çalındı

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet BULDU BURSA,(DHA) BURSA'nın İznik ilçesi Yenişehirkapı'ya uzanan surlardaki burcun iç duvarında bulunan ve bir azizin at üzerinde elinde mızrakla ejderi öldürmesini tasvir eden Fresk, kaçak defineciler tarafından yontularak çalındı. Bursa'nın İznik ilçesi Yenişehirkapı'daki burcun iç duvarında bulunan ve bir azizin at üzerinde, elinde mızrakla ejderi öldürmesini tasvir eden Fresk, kaçak definecilerin hedefi oldu. İddiaya göre gece saatlerinde burcun iç duvarına gelen kaçak defineciler, duvardaki Fresk'i yontarak çaldı. Yüzde 90'ı yok olan fresk ise İznikliler tarafından tepki çekti. Bizans ve Roma tarihi ile ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, Şehirde Hristiyanlığa geçildiği zaman, savaşçı kadınların savunmasını yaptığı burcun içerisindeyiz. Azinin at üzerinde, elinde mızrakla ejderi öldürmesini tasvir ediyor. Ancak bu duvar freski, yaklaşık 2 ay içerisinde kaçak defineciler tarafından yontularak tahrip edildi ve çalındı. Defineciler bu freskin altında bir şey olduğunu zannedip parçalıyor. Bu burcun bir an önce koruma altına alınması gerek. Defalarca söyledik, müzeye başvurduk. Eminim ki bu yıl bitmeden tamamen yok olacak. diye konuştu.

