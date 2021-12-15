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  4. Roma döneminden kalma! Tarlasını sürerken küp buldu

Roma döneminden kalma! Tarlasını sürerken küp buldu

15.12.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da tarlasını süren Ahmet Duran, Roma dönemine ait olduğu iddia edilen bir küp buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yunanca isminin pitos olduğunu söyledikleri küpün inceleneceğini belirtti.

Roma döneminden kalma! Tarlasını sürerken küp buldu

Kastomonu'nun Tosya ilçesinde Ahmet Duran, tarlasını sürerken, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen pitos (küp) buldu. Pitos, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İlçeye bağlı Suluca köyünde yaşayan çiftçi Ahmet Duran, tarlasını sürdüğü sırada, traktörün pulluğuna takılan küpü fark edince jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri de tarihi eser olabileceği düşüncesiyle durumu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

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İNCELEME YAPILACAK

Gelen ekipler tarafından çıkarılan küp, kamyonla İl Müdürlüğü'ne götürüldü. Roma dönemine ait olduğu belirlenen küpün Yunanca isminin pitos olduğu belirtildi. Pitos üzerinde inceleme yapılacağı öğrenildi.

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(DHA)

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Kastamonu
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