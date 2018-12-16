Roma dönemine ait 1600 yıllık lahit parçası ele geçirildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık Sidamara tipi lahdin bir parçası jandarmanın operasyonunda ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuleönü beldesinde M.D.'nin elinde bulundurduğu tarihi eseri 700 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. M.D.'yi takibe alan jandarma ekipleri yaptığı operasyonda M.D. ile satışa aracılık ettiği belirlenen Y.D., B.A. ve O.A.'yı yakaladı.

Operasyon kapsamında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık, 90x70 ebatında yaklaşık 100 kilogram ağırlığında olan Sidamara tipi lahdin bir yüzü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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