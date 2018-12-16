HABER

Roma dönemine ait 1600 yıllık lahit parçası ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 18:51 | Son Güncelleme

ISPARTA'da Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık Sidamara tipi lahdin bir parçası jandarmanın operasyonunda ele geçirildi.

Roma dönemine ait 1600 yıllık lahit parçası ele geçirildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık Sidamara tipi lahdin bir parçası jandarmanın operasyonunda ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuleönü beldesinde M.D.'nin elinde bulundurduğu tarihi eseri 700 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. M.D.'yi takibe alan jandarma ekipleri yaptığı operasyonda M.D. ile satışa aracılık ettiği belirlenen Y.D., B.A. ve O.A.'yı yakaladı.
Operasyon kapsamında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık, 90x70 ebatında yaklaşık 100 kilogram ağırlığında olan Sidamara tipi lahdin bir yüzü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...
Teröristler, Nusaybin'in karşısındaki Kamışlı'da hendek kazıyorTeröristler, Nusaybin'in karşısındaki Kamışlı'da hendek kazıyor
Tamire bırakılan otomobillle gasp yaptılarTamire bırakılan otomobillle gasp yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Baykal'a kötü haber!

Deniz Baykal'a kötü haber!

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Tarihi hamamdan facia haberi geldi! Ölü ve yaralılar var...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Fuhuşta yakalandı, bakın kim çıktı! Ünlü şarkıcıyı öldüren...

Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

O görüntüyle çıldırdı Twitter'dan ihbarda bulundu! Yanıt...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.